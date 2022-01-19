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https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768645309.html
Порошенко узнал решение суда и отправился в ресторан
Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2022
Порошенко узнал решение суда и отправился в ресторан
Экс-президент Украины Петр Порошенко после суда, который отпустил его под личное обязательство по делу о госизмене, поехал в ресторан "Царское село" в Киеве... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T22:41
2022-01-19T23:58
в мире
киев
варшава
петр порошенко
керченский пролив
европейская солидарность
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко после суда, который отпустил его под личное обязательство по делу о госизмене, поехал в ресторан "Царское село" в Киеве вместе с командой, сообщает в среду издание "Украинская правда".Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также обжаловать решение выразило желание Госбюро расследований."Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан "Царское село" вместе со своей командой", - говорится в сообщении.По данным издания, трапезу с экс-президентом разделили депутаты от его партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Яна Зинкевич, журналист Виталий Гайдукевич, пресс-секретарь экс-президента Святослав Цеголко и другие.Кроме того, по данным издания, из ресторана после Порошенко через 5 минут вышел миллионер Игорь Воронов.Депутат Ирина Геращенко позже подтвердила, что Порошенко с командой в среду были в ресторане. "Вечером наконец-то смогли поздравить Петра Порошенко и Марину Порошенко с новогодними и рождественскими праздниками… Редкая возможность – собраться вместе на полчаса в одном из ресторанов недалеко от офиса, попеть щедровок/колядок не в суде, пожелать друг другу и Украине счастливого, европейского 2022 года.... Власть на нашу короткую вечеринку не приглашали, но наружку видели", - написала она в Facebook.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768631607.html
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в мире, киев, варшава, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность
22:41 19.01.2022 (обновлено: 23:58 19.01.2022)
 
Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИ

"Украинская правда": Порошенко после объявления меры пресечения поехал в ресторан

© REUTERS / Gleb GaranichПетр Порошенко после заседания суда в Киеве
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко после суда, который отпустил его под личное обязательство по делу о госизмене, поехал в ресторан "Царское село" в Киеве вместе с командой, сообщает в среду издание "Украинская правда".
Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также обжаловать решение выразило желание Госбюро расследований.
Бывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
20:19
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"Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан "Царское село" вместе со своей командой", - говорится в сообщении.
По данным издания, трапезу с экс-президентом разделили депутаты от его партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Яна Зинкевич, журналист Виталий Гайдукевич, пресс-секретарь экс-президента Святослав Цеголко и другие.
Кроме того, по данным издания, из ресторана после Порошенко через 5 минут вышел миллионер Игорь Воронов.
Депутат Ирина Геращенко позже подтвердила, что Порошенко с командой в среду были в ресторане. "Вечером наконец-то смогли поздравить Петра Порошенко и Марину Порошенко с новогодними и рождественскими праздниками… Редкая возможность – собраться вместе на полчаса в одном из ресторанов недалеко от офиса, попеть щедровок/колядок не в суде, пожелать друг другу и Украине счастливого, европейского 2022 года.... Власть на нашу короткую вечеринку не приглашали, но наружку видели", - написала она в Facebook.
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
16:14
Порошенко запел в суде
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
 
В миреКиевВаршаваПетр ПорошенкоКерченский проливЕвропейская солидарность
 
 
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