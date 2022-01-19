https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768590319.html

В Киеве сторонники Порошенко митингуют у офиса Зеленского

В Киеве сторонники Порошенко митингуют у офиса Зеленского - РИА Новости, 19.01.2022

В Киеве сторонники Порошенко митингуют у офиса Зеленского

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые в среду митинговали у здания Печерского районного суда Киева, пришли на улицу Банковая и проводят РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:50

2022-01-19T16:50

2022-01-19T16:59

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые в среду митинговали у здания Печерского районного суда Киева, пришли на улицу Банковая и проводят митинг недалеко от офиса президента Украины, передает корреспондент РИА Новости.Прокуратура просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В среду суд отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.По оценкам корреспондента, несколько тысяч сторонников Порошенко пришли на улицу Банковая, где находится офис Зеленского. Но непосредственно к зданию офиса они не пошли, там мало места из-за новогодних инсталляций, катка и елки.Они начали свой митинг. На митинге сторонники Порошенко выкрикивают "Слуга, выходи, народ пришел" и "импичмент". На митинге присутствуют полицейские, они не препятствуют проведению акции. Обстановка в центре украинской столицы, в том числе возле офиса Зеленского спокойная.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768575656.html

https://ria.ru/20220118/poroshenko-1768391451.html

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в мире, киев, петр порошенко, украина, владимир зеленский