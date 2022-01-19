16:18 19.01.2022 (обновлено: 16:20 19.01.2022)
Сторонники Порошенко отправились к офису Зеленского
Сторонники Порошенко сформировали колонну и отправились к офису Зеленского
Сторонники Петра Порошенко у здания суда в Киеве
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Сторонники бывшего украинского лидера Петра Порошенко, которые митинговали у здания Печерского районного суда Киева, где в среду избрали меру пресечения для политика, отправились к офису президента Украины "передать привет", передает корреспондент РИА Новости.
Прокуратура просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В среду суд отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.
По оценкам корреспондента РИА Новости, несколько тысяч сторонников Порошенко после оглашения судом меры пресечения бывшему президенту выстроились колонной и отправились к офису Зеленского "передать привет". Они отметили, что их акция мирная. Колонну сопровождают несколько полицейских.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.