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Порошенко запел в суде
Порошенко запел в суде - РИА Новости, 19.01.2022
Порошенко запел в суде
Бывший президент Украины Петр Порошенко спел гимн Украины в суде, где проходило заседание по делу о госизмене. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:14
2022-01-19T16:14
2022-01-19T16:14
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко спел гимн Украины в суде, где проходило заседание по делу о госизмене.На кадры попал припев государственного гимна в исполнении экс-главы государства, которого поддержали несколько журналистов.С середины декабря Порошенко находился за границей в "дипломатическом турне", на Украину он вернулся 17 января. За это время суд наложил арест на все его имущество: экс-президента подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. За это ему грозит 15 лет тюремного заключения.Печерский районный суд Киева 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Ему предписано сдать все паспорта и являться по первому требованию к следователю и в суд.
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в мире, украина, киев, петр порошенко