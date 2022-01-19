https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768569317.html

В столкновениях сторонников Порошенко и полиции пострадали два человека

В столкновениях сторонников Порошенко и полиции пострадали два человека - РИА Новости, 19.01.2022

В столкновениях сторонников Порошенко и полиции пострадали два человека

Один полицейский и один митингующий пострадали во время потасовки на митинге сторонников экс-президента Петра Порошенко возле Печерского районного суда Киева,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:31

2022-01-19T15:31

2022-01-19T15:34

в мире

киев

петр порошенко

варшава

керченский пролив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768551472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43aea5a30adaa0e83a08695336ae5eff.jpg

КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Один полицейский и один митингующий пострадали во время потасовки на митинге сторонников экс-президента Петра Порошенко возле Печерского районного суда Киева, задержанных нет, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу. Перед судом собрались на митинг сторонники Порошенко, между ними и правоохранителями произошли потасовки."Сегодня в центральной части Киева возле Печерского районного суда проходит акция при массовом участии граждан… В то же время информируем, что в результате потасовки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции. В настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет", - говорится в сообщении.Правоохранители усилили меры безопасности возле суда. Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Порошенко также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/poroshenko-1768568927.html

киев

варшава

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения между сторонниками Порошенко и полицией у суда в Киеве Киевская полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, которые собрались у здания Печерского районного суда, где ожидается оглашение решения по избранию меры пресечения политику. 2022-01-19T15:31 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, петр порошенко, варшава, керченский пролив