15:31 19.01.2022 (обновлено: 15:34 19.01.2022)
В столкновениях сторонников Порошенко и полиции пострадали два человека
Полицейский и митингующий пострадали на митинге сторонников Порошенко в Киеве
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Один полицейский и один митингующий пострадали во время потасовки на митинге сторонников экс-президента Петра Порошенко возле Печерского районного суда Киева, задержанных нет, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу. Перед судом собрались на митинг сторонники Порошенко, между ними и правоохранителями произошли потасовки.
"Сегодня в центральной части Киева возле Печерского районного суда проходит акция при массовом участии граждан… В то же время информируем, что в результате потасовки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции. В настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет", - говорится в сообщении.
Правоохранители усилили меры безопасности возле суда. Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Порошенко также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.