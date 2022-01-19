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В столкновениях сторонников Порошенко и полиции пострадали два человека
В столкновениях сторонников Порошенко и полиции пострадали два человека - РИА Новости, 19.01.2022
В столкновениях сторонников Порошенко и полиции пострадали два человека
Один полицейский и один митингующий пострадали во время потасовки на митинге сторонников экс-президента Петра Порошенко возле Печерского районного суда Киева,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:31
2022-01-19T15:34
в мире
киев
петр порошенко
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Один полицейский и один митингующий пострадали во время потасовки на митинге сторонников экс-президента Петра Порошенко возле Печерского районного суда Киева, задержанных нет, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу. Перед судом собрались на митинг сторонники Порошенко, между ними и правоохранителями произошли потасовки."Сегодня в центральной части Киева возле Печерского районного суда проходит акция при массовом участии граждан… В то же время информируем, что в результате потасовки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции. В настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет", - говорится в сообщении.Правоохранители усилили меры безопасности возле суда. Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Порошенко также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
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Столкновения между сторонниками Порошенко и полицией у суда в Киеве
Киевская полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, которые собрались у здания Печерского районного суда, где ожидается оглашение решения по избранию меры пресечения политику.
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в мире, киев, петр порошенко, варшава, керченский пролив
15:31 19.01.2022 (обновлено: 15:34 19.01.2022)
 
В столкновениях сторонников Порошенко и полиции пострадали два человека

Полицейский и митингующий пострадали на митинге сторонников Порошенко в Киеве

Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Один полицейский и один митингующий пострадали во время потасовки на митинге сторонников экс-президента Петра Порошенко возле Печерского районного суда Киева, задержанных нет, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу. Перед судом собрались на митинг сторонники Порошенко, между ними и правоохранителями произошли потасовки.
"Сегодня в центральной части Киева возле Печерского районного суда проходит акция при массовом участии граждан… В то же время информируем, что в результате потасовки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции. В настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет", - говорится в сообщении.
Правоохранители усилили меры безопасности возле суда. Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Порошенко также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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В миреКиевПетр ПорошенкоВаршаваКерченский пролив
 
 
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