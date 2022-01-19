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https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768567751.html
Порошенко прокомментировал решение суда о мере пресечения
Порошенко прокомментировал решение суда о мере пресечения - РИА Новости, 19.01.2022
Порошенко прокомментировал решение суда о мере пресечения
Экс-президент Украины Петр Порошенко о мере пресечения в виде личного обязательства: мы не празднуем победу, потому что безумный сценарий президента Владимира... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:26
2022-01-19T16:07
петр порошенко
украина
в мире
киев
владимир зеленский
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко о мере пресечения в виде личного обязательства: мы не празднуем победу, потому что безумный сценарий президента Владимира Зеленского еще не окончен.Печерский райсуд в понедельник приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В среду суд отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу."Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, еще не закончился", - заявил Порошенко после заседания суда."Безусловно, это ограничение (изъятие паспорта – ред.) с учетом того, что у меня запланированы как минимум три зарубежных визита, препятствует моей политической деятельности. Выезд за пределы Киева препятствует моей внутренней политической деятельности. Это именно то, чего боится (президент Владимир) Зеленский. Ответ будет не только в виде апелляции", - заявил Порошенко после заседания суда.По его мнению, визит госсекретаря США Энтони Блинкена не повлиял на решение суда, так как "суд на Украине независимый". Порошенко также считает, что власти не хотели его ареста, а пытались препятствовать его политической деятельности и дискредитировать его в глазах мира и избирателей.Он также предостерег Зеленского, что ему грозит "судьба превращения в Януковича" и призвал власть к общенациональному консенсусу на фоне якобы "угрозы со стороны РФ"."Мы должны действовать ответственно, потому что нам нужно спасать Украину, как мы это сделали в 2014 году… Очень важно, чтобы Зеленский понимал, что судьба превращения в Януковича и проведение остатка жизни в Ростове – это не Сейшельские острова, и несмотря на ту несправедливость и испытание, через которое проходит и будет проходить моя семья и наша команда, мы призываем зеленую власть: страна в условиях поведения агрессора требует общенационального консенсуса. Еще раз подчеркиваю: Зеленский для меня – оппонент, враг для меня – Путин", - заявил экс-президент.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768539212.html
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петр порошенко, украина, в мире, киев, владимир зеленский
15:26 19.01.2022 (обновлено: 16:07 19.01.2022)
 
Порошенко прокомментировал решение суда о мере пресечения

Порошенко о мере пресечения по делу о госизмене: "безумный сценарий" Зеленского не окончен

© REUTERS / Gleb GaranichЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Экс-президент Украины Петр Порошенко
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко о мере пресечения в виде личного обязательства: мы не празднуем победу, потому что безумный сценарий президента Владимира Зеленского еще не окончен.
Печерский райсуд в понедельник приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В среду суд отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.
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"Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, еще не закончился", - заявил Порошенко после заседания суда.
"Безусловно, это ограничение (изъятие паспорта – ред.) с учетом того, что у меня запланированы как минимум три зарубежных визита, препятствует моей политической деятельности. Выезд за пределы Киева препятствует моей внутренней политической деятельности. Это именно то, чего боится (президент Владимир) Зеленский. Ответ будет не только в виде апелляции", - заявил Порошенко после заседания суда.
По его мнению, визит госсекретаря США Энтони Блинкена не повлиял на решение суда, так как "суд на Украине независимый". Порошенко также считает, что власти не хотели его ареста, а пытались препятствовать его политической деятельности и дискредитировать его в глазах мира и избирателей.
"Свою политическую деятельность я буду активно продолжать, включая участие в запланированных международных мероприятиях", - добавил Порошенко.
Он также предостерег Зеленского, что ему грозит "судьба превращения в Януковича" и призвал власть к общенациональному консенсусу на фоне якобы "угрозы со стороны РФ".
"Мы должны действовать ответственно, потому что нам нужно спасать Украину, как мы это сделали в 2014 году… Очень важно, чтобы Зеленский понимал, что судьба превращения в Януковича и проведение остатка жизни в Ростове – это не Сейшельские острова, и несмотря на ту несправедливость и испытание, через которое проходит и будет проходить моя семья и наша команда, мы призываем зеленую власть: страна в условиях поведения агрессора требует общенационального консенсуса. Еще раз подчеркиваю: Зеленский для меня – оппонент, враг для меня – Путин", - заявил экс-президент.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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