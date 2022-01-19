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Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения
Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения - РИА Новости, 19.01.2022
Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Трансляция заседания велась на... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:17
2022-01-19T16:48
в мире
киев
петр порошенко
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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Трансляция заседания велась на YouТube-канале "Судебная власть"."Суд постановил в удовлетворении ходатайства (прокуратуры. — Прим. ред.) отказать. Применить к Порошенко &lt;...&gt; меру пресечения в виде личного обязательства", — сказал судья Алексей Соколов.Бывший глава государства должен сдать паспорта для выезда за границу и являться к следователю и в суд по первому требованию.Выйдя из здания после оглашения решения, политик заявил, что рано праздновать победу, потому что "безумный сценарий Зеленского еще не окончен".С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне, откуда вернулся 17 января. Пока он отсутствовал, суд наложил арест на все его имущество, экс-президента подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюрьмы.Обвинение также намеревалось арестовать и самого Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В понедельник суд приступил к рассмотрению этого ходатайства. У здания, где проходило заседание, собрались сторонники политика, полиция применила слезоточивый газ.Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" относит суд к политическим репрессиям.
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в мире, киев, петр порошенко
15:17 19.01.2022 (обновлено: 16:48 19.01.2022)
 
Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения

Печерский суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПетр Порошенко после заседания суда в Киеве. 19 января 2022
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве. 19 января 2022
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Трансляция заседания велась на YouТube-канале "Судебная власть".
"Суд постановил в удовлетворении ходатайства (прокуратуры. — Прим. ред.) отказать. Применить к Порошенко <...> меру пресечения в виде личного обязательства", — сказал судья Алексей Соколов.
Бывший глава государства должен сдать паспорта для выезда за границу и являться к следователю и в суд по первому требованию.
Выйдя из здания после оглашения решения, политик заявил, что рано праздновать победу, потому что "безумный сценарий Зеленского еще не окончен".
С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне, откуда вернулся 17 января. Пока он отсутствовал, суд наложил арест на все его имущество, экс-президента подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
Обвинение также намеревалось арестовать и самого Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В понедельник суд приступил к рассмотрению этого ходатайства. У здания, где проходило заседание, собрались сторонники политика, полиция применила слезоточивый газ.
Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" относит суд к политическим репрессиям.
 
В миреКиевПетр Порошенко
 
 
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