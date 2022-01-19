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Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения

Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения - РИА Новости, 19.01.2022

Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Трансляция заседания велась на... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:17

2022-01-19T15:17

2022-01-19T16:48

в мире

киев

петр порошенко

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Трансляция заседания велась на YouТube-канале "Судебная власть"."Суд постановил в удовлетворении ходатайства (прокуратуры. — Прим. ред.) отказать. Применить к Порошенко <...> меру пресечения в виде личного обязательства", — сказал судья Алексей Соколов.Бывший глава государства должен сдать паспорта для выезда за границу и являться к следователю и в суд по первому требованию.Выйдя из здания после оглашения решения, политик заявил, что рано праздновать победу, потому что "безумный сценарий Зеленского еще не окончен".С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне, откуда вернулся 17 января. Пока он отсутствовал, суд наложил арест на все его имущество, экс-президента подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюрьмы.Обвинение также намеревалось арестовать и самого Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. В понедельник суд приступил к рассмотрению этого ходатайства. У здания, где проходило заседание, собрались сторонники политика, полиция применила слезоточивый газ.Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" относит суд к политическим репрессиям.

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в мире, киев, петр порошенко