https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768557707.html
Порошенко пришел в суд на оглашение ему меры пресечения по делу о госизмене
Порошенко пришел в суд на оглашение ему меры пресечения по делу о госизмене - РИА Новости, 19.01.2022
Порошенко пришел в суд на оглашение ему меры пресечения по делу о госизмене
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в среду в Печерский районный суда Киева, где будет объявлено решение об избрании ему меры пресечения по делу о... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:50
2022-01-19T14:50
2022-01-19T15:02
киев
петр порошенко
в мире
украина
варшава
керченский пролив
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в среду в Печерский районный суда Киева, где будет объявлено решение об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.Печерский райсуд в понедельник приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Тогда судья Алексей Соколов удалился в совещательную комнату для принятия решения. Оглашение решения по ходатайству назначено 15.00 мск среды.Бывший президент пришел со своими адвокатами. Перед входом в суд он выступил перед своими сторонниками, которые митингуют возле здания суда.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220119/miting-1768542024.html
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киев, петр порошенко, в мире, украина, варшава, керченский пролив
14:50 19.01.2022 (обновлено: 15:02 19.01.2022)
Порошенко пришел в суд на оглашение ему меры пресечения по делу о госизмене
Порошенко пришел в суд в Киеве на оглашение ему меры пресечения по делу о госизмене