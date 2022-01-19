https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768557707.html

Порошенко пришел в суд на оглашение ему меры пресечения по делу о госизмене

Порошенко пришел в суд на оглашение ему меры пресечения по делу о госизмене - РИА Новости, 19.01.2022

Порошенко пришел в суд на оглашение ему меры пресечения по делу о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в среду в Печерский районный суда Киева, где будет объявлено решение об избрании ему меры пресечения по делу о... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:50

2022-01-19T14:50

2022-01-19T15:02

киев

петр порошенко

в мире

украина

варшава

керченский пролив

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в среду в Печерский районный суда Киева, где будет объявлено решение об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.Печерский райсуд в понедельник приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Тогда судья Алексей Соколов удалился в совещательную комнату для принятия решения. Оглашение решения по ходатайству назначено 15.00 мск среды.Бывший президент пришел со своими адвокатами. Перед входом в суд он выступил перед своими сторонниками, которые митингуют возле здания суда.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220119/miting-1768542024.html

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киев, петр порошенко, в мире, украина, варшава, керченский пролив