https://ria.ru/20220119/pomosch-1768611548.html

Кулеба прокомментировал поставки американской военной помощи на Украину

Кулеба прокомментировал поставки американской военной помощи на Украину - РИА Новости, 19.01.2022

Кулеба прокомментировал поставки американской военной помощи на Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военная помощь США помогает укреплению обороноспособности Украины, также Киев ведёт работу с рядом европейских... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:17

2022-01-19T18:17

2022-01-19T18:24

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военная помощь США помогает укреплению обороноспособности Украины, также Киев ведёт работу с рядом европейских стран в этом направлении."У нас очень хорошее сотрудничество с США в вопросе военной помощи, эта помощь действительно укрепляет нашу обороноспособность. Мы также работаем с рядом европейских стран в этом направлении, потому что базовый принцип очень прост: сильная Украина- это лучший механизм сдерживания России", - сказал Кулеба на брифинге после встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве в среду.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220119/rubl-1768579674.html

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