https://ria.ru/20220119/pomosch-1768600607.html

Блинкен пообещал поставки дополнительной помощи на Украину

Блинкен пообещал поставки дополнительной помощи на Украину - РИА Новости, 19.01.2022

Блинкен пообещал поставки дополнительной помощи на Украину

США в ближайшие недели поставят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве госсекретарь США... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:32

2022-01-19T17:32

2022-01-19T17:41

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США в ближайшие недели поставят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен.“Поставки запланированы в течение предстоящих недель”, - сказал Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Украины.Во вторник представитель госдепартамента США сообщила журналистам, что США намерены продолжать отправку Украине новой военной помощи, и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель. Москва неоднократно призывала Вашингтон прекратить поставки вооружения Киеву.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.

https://ria.ru/20220119/sanktsii-1768601966.html

https://ria.ru/20220119/amerikantsy-1768598399.html

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украина, сша, в мире, мид украины, энтони блинкен, россия