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В Польше обвинили Евросоюз в "картинной" демократии
В Польше обвинили Евросоюз в "картинной" демократии - РИА Новости, 19.01.2022
В Польше обвинили Евросоюз в "картинной" демократии
Европейские чиновники с помощью штрафов хотят свергнуть правительство Польши, заявил депутат Европейского парламента от правящей партии Польши "Право и... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T21:34
2022-01-19T21:34
в мире
варшава
чехия
польша
евросоюз
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ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Европейские чиновники с помощью штрафов хотят свергнуть правительство Польши, заявил депутат Европейского парламента от правящей партии Польши "Право и справедливость" Иоахим Брудзиньский в эфире Польского телевидения.Ранее официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщил, что ЕК начнет удерживать суммы штрафов, наложенных на Польшу за невыполнение решения Суда Евросоюза, из причитающихся Варшаве платежей. Он пояснил, что Еврокомиссия определит предназначенные Польше платежи, из которых будут вычитаться невыплаченные штрафы, и уведомит об этом Варшаву. У Польши будет десять дней на то, чтобы ответить Еврокомиссии."Чиновники в Европейской комиссии, политики, евродепутаты, считают себя большими демократами, но для них демократия заключается в том, что в странах-членах могут править все политические партии с условием, что являются партиями брюссельского истэблишмента. Если тотальной оппозиции не удалось свергнуть наше правительство, то применяются незаконные средства", - заявил Брудзиньский.При этом он отметил, что средства из штрафов, наложенных на Польшу, не пойдут в бюджет Чехии, с которой Польша имеет спор о функционировании угольной шахты Туров."Это решение Европейской комиссии является решением, которое до сих пор не встречалось в Европейском союзе. Эти средства не пойдут в Чехию, а пойдут на счета Европейской комиссии. Если Европейская комиссия таким образом хочет поправить свой бюджет за счет граждан Польши, то возникает вопрос, есть ли это еще Европейский союз Роберта Шумана, Конрада Аденауэра, или это Европейский союз Франса Тиммерманса и Урсулы фон дер Ляйнен", - сказал он.В мае 2021 года сообщалось, что суд ЕС по просьбе Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте "Туров", расположенной близ чешской границы. Чешская сторона протестует против намеченного расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде.Суд ЕС 20 сентября обязал Польшу, так и не исполнившую его решение, выплачивать 500 тысяч евро в день в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Однако Польша эти средства не выплачивала.
https://ria.ru/20211021/polsha-1755704720.html
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в мире, варшава, чехия, польша, евросоюз, еврокомиссия
21:34 19.01.2022
 
В Польше обвинили Евросоюз в "картинной" демократии

Евродепутат Брудзиньский: Евросоюз с помощью штрафов хочет свергнуть правительство Польши

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛюди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Европейские чиновники с помощью штрафов хотят свергнуть правительство Польши, заявил депутат Европейского парламента от правящей партии Польши "Право и справедливость" Иоахим Брудзиньский в эфире Польского телевидения.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщил, что ЕК начнет удерживать суммы штрафов, наложенных на Польшу за невыполнение решения Суда Евросоюза, из причитающихся Варшаве платежей. Он пояснил, что Еврокомиссия определит предназначенные Польше платежи, из которых будут вычитаться невыплаченные штрафы, и уведомит об этом Варшаву. У Польши будет десять дней на то, чтобы ответить Еврокомиссии.
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"Чиновники в Европейской комиссии, политики, евродепутаты, считают себя большими демократами, но для них демократия заключается в том, что в странах-членах могут править все политические партии с условием, что являются партиями брюссельского истэблишмента. Если тотальной оппозиции не удалось свергнуть наше правительство, то применяются незаконные средства", - заявил Брудзиньский.
При этом он отметил, что средства из штрафов, наложенных на Польшу, не пойдут в бюджет Чехии, с которой Польша имеет спор о функционировании угольной шахты Туров.
"Это решение Европейской комиссии является решением, которое до сих пор не встречалось в Европейском союзе. Эти средства не пойдут в Чехию, а пойдут на счета Европейской комиссии. Если Европейская комиссия таким образом хочет поправить свой бюджет за счет граждан Польши, то возникает вопрос, есть ли это еще Европейский союз Роберта Шумана, Конрада Аденауэра, или это Европейский союз Франса Тиммерманса и Урсулы фон дер Ляйнен", - сказал он.
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В мае 2021 года сообщалось, что суд ЕС по просьбе Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте "Туров", расположенной близ чешской границы. Чешская сторона протестует против намеченного расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде.
Суд ЕС 20 сентября обязал Польшу, так и не исполнившую его решение, выплачивать 500 тысяч евро в день в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Однако Польша эти средства не выплачивала.
 
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