https://ria.ru/20220119/politsiya-1768564351.html

В Томске женщина принесла в полицию найденные на улице 500 тысяч рублей

В Томске женщина принесла в полицию найденные на улице 500 тысяч рублей - РИА Новости, 19.01.2022

В Томске женщина принесла в полицию найденные на улице 500 тысяч рублей

Полицейские в Томске вернули местному жителю случайно потерянные им на улице 500 тысяч рублей – пачку денег нашла прохожая и принесла в полицию, сообщает УМВД... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:12

2022-01-19T15:12

2022-01-19T16:07

происшествия

томская область

ленинский район

томск

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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Полицейские в Томске вернули местному жителю случайно потерянные им на улице 500 тысяч рублей – пачку денег нашла прохожая и принесла в полицию, сообщает УМВД по Томской области.В управлении пояснили, что вечером 14 января в дежурную часть отдела МВД по Ленинскому району города Томска с заявлением об утере 500 тысяч рублей обратился мужчина. Следователи установили, что томич снимал деньги в одном из банкоматов, а также маршрут его дальнейшего передвижения."Спустя время, в ОМВД России по Ленинскому району города Томска обратилась женщина, пояснив, что обнаружила денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, при этом, место обнаружения денег совпало с маршрутом передвижения мужчины", - пояснили в управлении.Деньги уже вернули законному владельцу. Полицейские поблагодарили женщину нашедшую пачку денег.

https://ria.ru/20211203/korruptsiya-1762004030.html

томская область

ленинский район

томск

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происшествия, томская область, ленинский район, томск