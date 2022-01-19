https://ria.ru/20220119/politsiya-1768564351.html
В Томске женщина принесла в полицию найденные на улице 500 тысяч рублей
В Томске женщина принесла в полицию найденные на улице 500 тысяч рублей - РИА Новости, 19.01.2022
В Томске женщина принесла в полицию найденные на улице 500 тысяч рублей
Полицейские в Томске вернули местному жителю случайно потерянные им на улице 500 тысяч рублей – пачку денег нашла прохожая и принесла в полицию, сообщает УМВД... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:12
2022-01-19T15:12
2022-01-19T16:07
происшествия
томская область
ленинский район
томск
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Полицейские в Томске вернули местному жителю случайно потерянные им на улице 500 тысяч рублей – пачку денег нашла прохожая и принесла в полицию, сообщает УМВД по Томской области.В управлении пояснили, что вечером 14 января в дежурную часть отдела МВД по Ленинскому району города Томска с заявлением об утере 500 тысяч рублей обратился мужчина. Следователи установили, что томич снимал деньги в одном из банкоматов, а также маршрут его дальнейшего передвижения."Спустя время, в ОМВД России по Ленинскому району города Томска обратилась женщина, пояснив, что обнаружила денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, при этом, место обнаружения денег совпало с маршрутом передвижения мужчины", - пояснили в управлении.Деньги уже вернули законному владельцу. Полицейские поблагодарили женщину нашедшую пачку денег.
https://ria.ru/20211203/korruptsiya-1762004030.html
томская область
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происшествия, томская область, ленинский район, томск
15:12 19.01.2022 (обновлено: 16:07 19.01.2022)
В Томске женщина принесла в полицию найденные на улице 500 тысяч рублей
Жительница Томска принесла в полицию потерянные на улице 500 тысяч рублей