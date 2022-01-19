https://ria.ru/20220119/politseyskie-1768547715.html

В Махачкале двух полицейских уволили за драку

В Махачкале двух полицейских уволили за драку - РИА Новости, 19.01.2022

В Махачкале двух полицейских уволили за драку

Двух полицейских уволили после того, как они подрались на улице в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:12

2022-01-19T14:12

2022-01-19T14:12

происшествия

махачкала

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 19 янв – РИА Новости. Двух полицейских уволили после того, как они подрались на улице в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором двое полицейских в форме выясняли отношения и после словесной перепалки подрались. Их разняли другие сотрудники правоохранительных органов."Руководством МВД по республике Дагестан по факту конфликта между сотрудниками полка ППСП УМВД России по городу Махачкале, имевшего место 18 января, оба сотрудника уволены из ОВД", – говорится в сообщении.По информации ведомства, назначена проверка, по результатам которой могут быть наложены взыскания на их непосредственных руководителей.

https://ria.ru/20211229/draka-1766073461.html

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происшествия, махачкала, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика дагестан, россия