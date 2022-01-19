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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20220119/pisarev-1768544254.html
Писарев. Критик, ни в грош не ставивший Пушкина
Писарев. Критик, ни в грош не ставивший Пушкина - РИА Новости, 19.01.2022
Писарев. Критик, ни в грош не ставивший Пушкина
Богобоязненный провинциальный барчук, он со временем становится публицистом-скандалистом 1860-х годов. Юный почитатель гармонии в искусстве, он превращается в ненавистника художественной литературы как таковой. Ему подавай только голую правду жизни. Неудачник в любви, пациент психушки, политзаключенный, он тонет в Рижском заливе в неполные 28 лет.
2022-01-19T14:00
2022-01-19T14:00
подкаст "заговор классиков"
образование - общество
образование
история
литература
виктор ерофеев
российская империя
а. с. пушкин
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Писарев. Критик, ни в грош не ставивший Пушкина
Богобоязненный провинциальный барчук, он со временем становится публицистом-скандалистом 1860-х годов. Юный почитатель гармонии в искусстве, он превращается в ненавистника художественной литературы как таковой. Ему подавай только голую правду жизни. Неудачник в любви, пациент психушки, политзаключенный, он тонет в Рижском заливе в неполные 28 лет.
audio/mpeg
Писарев. Критик, ни в грош не ставивший Пушкина
Богобоязненный провинциальный барчук, он со временем становится публицистом-скандалистом 1860-х годов. Юный почитатель гармонии в искусстве, он превращается в ненавистника художественной литературы как таковой. Ему подавай только голую правду жизни. Неудачник в любви, пациент психушки, политзаключенный, он тонет в Рижском заливе в неполные 28 лет.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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образование - общество, образование, история, литература, виктор ерофеев, российская империя, а. с. пушкин, подкаст, россия, аудио
14:00 19.01.2022
 

Писарев. Критик, ни в грош не ставивший Пушкина

Подкаст "Заговор классиков"
Писарев. Критик, ни в грош не ставивший Пушкина
14:00
Читать ria.ru в
Богобоязненный провинциальный барчук, он со временем становится публицистом-скандалистом 1860-х годов. Юный почитатель гармонии в искусстве, он превращается в ненавистника художественной литературы как таковой. Ему подавай только голую правду жизни. Неудачник в любви, пациент психушки, политзаключенный, он тонет в Рижском заливе в неполные 28 лет.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Подкаст "Заговор классиков"Образование - ОбществоОбразованиеисторияЛитератураВиктор ЕрофеевРоссийская империяА. С. ПушкинПодкастРоссия
 
 
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