https://ria.ru/20220119/peregovory-1768633837.html

Дипломат объяснил, почему с Европой бесполезно обсуждать безопасность

Дипломат объяснил, почему с Европой бесполезно обсуждать безопасность - РИА Новости, 19.01.2022

Дипломат объяснил, почему с Европой бесполезно обсуждать безопасность

Обсуждать проекты по гарантиям безопасности придется с США и НАТО, а не с Европой, в Европе никто не высказывался ни за, ни против, заявил руководитель... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:34

2022-01-19T20:34

2022-01-19T20:34

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обсе

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константин гаврилов

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Обсуждать проекты по гарантиям безопасности придется с США и НАТО, а не с Европой, в Европе никто не высказывался ни за, ни против, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Каких-либо конкретных высказываний по проектам договора никто не делал, обсуждать их, скорее всего, придется в формате с американцами и с натовцами... Против, конечно, никто не высказывался, но и за никто не высказывался", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, главный разговор будет идти между Россией и США, все остальные будут прислушиваться к Вашингтону."Главный разговор будет идти между Россией и США, все остальные государства-участники как ОБСЕ, так и НАТО, как мне кажется, будут воспринимать рекомендации американцев, а американцы будут учитывать наши пожелания", - добавил Гаврилов.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220119/nato-1768557857.html

https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768279194.html

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в мире, сша, вена, нато, совет россия-нато, обсе, россия, константин гаврилов