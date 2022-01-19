Дипломат объяснил, почему с Европой бесполезно обсуждать безопасность
Дипломат Гаврилов: обсуждать гарантии безопасности придется с США и НАТО, а не с Европой
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Обсуждать проекты по гарантиям безопасности придется с США и НАТО, а не с Европой, в Европе никто не высказывался ни за, ни против, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Каких-либо конкретных высказываний по проектам договора никто не делал, обсуждать их, скорее всего, придется в формате с американцами и с натовцами... Против, конечно, никто не высказывался, но и за никто не высказывался", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, главный разговор будет идти между Россией и США, все остальные будут прислушиваться к Вашингтону.
"Главный разговор будет идти между Россией и США, все остальные государства-участники как ОБСЕ, так и НАТО, как мне кажется, будут воспринимать рекомендации американцев, а американцы будут учитывать наши пожелания", - добавил Гаврилов.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.