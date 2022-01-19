Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/peregovory-1768633837.html
Дипломат объяснил, почему с Европой бесполезно обсуждать безопасность
Дипломат объяснил, почему с Европой бесполезно обсуждать безопасность - РИА Новости, 19.01.2022
Дипломат объяснил, почему с Европой бесполезно обсуждать безопасность
Обсуждать проекты по гарантиям безопасности придется с США и НАТО, а не с Европой, в Европе никто не высказывался ни за, ни против, заявил руководитель... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T20:34
2022-01-19T20:34
в мире
сша
вена
нато
совет россия-нато
обсе
россия
константин гаврилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767480945_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_c892ae1053c7ea54284d1a8ee5b2f3fc.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Обсуждать проекты по гарантиям безопасности придется с США и НАТО, а не с Европой, в Европе никто не высказывался ни за, ни против, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Каких-либо конкретных высказываний по проектам договора никто не делал, обсуждать их, скорее всего, придется в формате с американцами и с натовцами... Против, конечно, никто не высказывался, но и за никто не высказывался", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, главный разговор будет идти между Россией и США, все остальные будут прислушиваться к Вашингтону."Главный разговор будет идти между Россией и США, все остальные государства-участники как ОБСЕ, так и НАТО, как мне кажется, будут воспринимать рекомендации американцев, а американцы будут учитывать наши пожелания", - добавил Гаврилов.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
https://ria.ru/20220119/nato-1768557857.html
https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768279194.html
сша
вена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767480945_351:146:2886:2048_1920x0_80_0_0_a8b5f36cd2f007e67c7813bf957991fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вена, нато, совет россия-нато, обсе, россия, константин гаврилов
20:34 19.01.2022
 
Дипломат объяснил, почему с Европой бесполезно обсуждать безопасность

Дипломат Гаврилов: обсуждать гарантии безопасности придется с США и НАТО, а не с Европой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Обсуждать проекты по гарантиям безопасности придется с США и НАТО, а не с Европой, в Европе никто не высказывался ни за, ни против, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Каких-либо конкретных высказываний по проектам договора никто не делал, обсуждать их, скорее всего, придется в формате с американцами и с натовцами... Против, конечно, никто не высказывался, но и за никто не высказывался", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
14:51
Рябков рассказал, как Россия будет бороться с расширением НАТО
По его словам, главный разговор будет идти между Россией и США, все остальные будут прислушиваться к Вашингтону.
"Главный разговор будет идти между Россией и США, все остальные государства-участники как ОБСЕ, так и НАТО, как мне кажется, будут воспринимать рекомендации американцев, а американцы будут учитывать наши пожелания", - добавил Гаврилов.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 20:53
Россия "расставила ловушку" странам НАТО, заявила премьер Эстонии
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
 
В миреСШАВенаНАТОСовет Россия-НАТООБСЕРоссияКонстантин Гаврилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
Лента новостейМолния
Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине