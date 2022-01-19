https://ria.ru/20220119/peregovory-1768581133.html
Путин провел переговоры с президентом Ирана
Путин провел переговоры с президентом Ирана - РИА Новости, 19.01.2022
Путин провел переговоры с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:21
2022-01-19T16:21
2022-01-19T22:42
в мире
иран
оон
владимир путин
госдума рф
сергей лавров
московская соборная мечеть
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768585850_0:72:3511:2047_1920x0_80_0_0_08672a09a2212b138fa77642c8250406.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Главы государств обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе, санкции Запада и ядерную программу Тегерана."Хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время в непростые времена ковидные приехать в Москву. Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся. Но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такого, но все-таки личного общения", — обратился российский лидер к своему визави.Он также передал наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.Экономическое сотрудничествоОдной из ключевых тем стало развитие экономических связей между двумя странами."Что касается отношений с дружественной нам Российской Федерацией, то мы хотим, чтобы эти отношения были устойчивыми и всесторонними", — сказал Раиси.Путин, в свою очередь, указал, что странам удалось достойно преодолеть трудности в экономической отрасли, вызванные распространением COVID-19."Я хочу отметить, что, несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота — свыше шести процентов. А в прошлом году — 38 с лишним процентов рост", — заявил Путин.Иранский лидер отметил оптимистичные перспективы в этой связи. По его словам, уровень взаимодействия в торгово-экономической сфере может вырасти в несколько раз.Обстановка в регионеГлавы государств также высоко оценили взаимодействие при разрешении региональных проблем, в частности сирийского вопроса. Ранее помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи сообщил РИА Новости о планах провести в начале 2022 года саммит с участием стран — гарантов мирного процесса: России, Ирана и Турции. Перед этим пройдет встреча глав МИД трех стран."У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с Россией в Сирии, это взаимодействие по борьбе с терроризмом в регионе, в Сирийской Арабской Республике. Такой очень хороший опыт может создать предпосылки для того, чтобы мы во многих других направлениях могли бы применить данный опыт", — отметил Раиси.При этом Путин упомянул и ситуацию в Афганистане."Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этой проблеме", — заявил он.Ядерная программа и санкцииПомимо этого, российский лидер подчеркнул важность позиции Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В 2018 году на тот момент президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и анонсировал новый пакет санкций против Исламской Республики. В ответ власти Ирана заявили о приостановлении двух других пунктов сделки. "Конечно, мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД", — сказал Путин.По словам Раиси, на фоне одностороннего давления со стороны Запада, у России и Ирана есть возможность укреплять сотрудничество."Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз", — заявил президент Исламской Республики.Он также подчеркнул, что Тегеран прикладывает усилия для снятия ограничительных мер.
https://ria.ru/20220119/vizit-1768491644.html
https://ria.ru/20220119/otnosheniya-1768393078.html
https://ria.ru/20220109/sanktsii-1767011900.html
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
иран
россия
тегеран (город)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768585850_0:420:2169:2047_1920x0_80_0_0_e0305585f21e385c3b910de869b58cbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, оон, владимир путин, госдума рф, сергей лавров, московская соборная мечеть, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, ибрахим раиси, тегеран (город), москва, шос
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
провел в Москве
переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси
.
Главы государств обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе, санкции Запада и ядерную программу Тегерана
.
"Хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время в непростые времена ковидные приехать в Москву. Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся. Но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такого, но все-таки личного общения", — обратился российский лидер к своему визави.
Он также передал наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи
.
Экономическое сотрудничество
Одной из ключевых тем стало развитие экономических связей между двумя странами.
"Что касается отношений с дружественной нам Российской Федерацией
, то мы хотим, чтобы эти отношения были устойчивыми и всесторонними", — сказал Раиси.
Путин, в свою очередь, указал, что странам удалось достойно преодолеть трудности в экономической отрасли, вызванные распространением COVID-19.
"Я хочу отметить, что, несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота — свыше шести процентов. А в прошлом году — 38 с лишним процентов рост", — заявил Путин.
Иранский лидер отметил оптимистичные перспективы в этой связи. По его словам, уровень взаимодействия в торгово-экономической сфере может вырасти в несколько раз.
Обстановка в регионе
Главы государств также высоко оценили взаимодействие при разрешении региональных проблем, в частности сирийского вопроса. Ранее помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи сообщил РИА Новости о планах провести в начале 2022 года саммит с участием стран — гарантов мирного процесса: России, Ирана
и Турции
. Перед этим пройдет встреча глав МИД трех стран.
"У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с Россией в Сирии
, это взаимодействие по борьбе с терроризмом в регионе, в Сирийской Арабской Республике. Такой очень хороший опыт может создать предпосылки для того, чтобы мы во многих других направлениях могли бы применить данный опыт", — отметил Раиси.
При этом Путин упомянул и ситуацию в Афганистане
.
"Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этой проблеме", — заявил он.
Ядерная программа и санкции
Помимо этого, российский лидер подчеркнул важность позиции Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД
) по иранской ядерной программе. В 2018 году на тот момент президент США Дональд Трамп
заявил о выходе из соглашения и анонсировал новый пакет санкций против Исламской Республики. В ответ власти Ирана заявили о приостановлении двух других пунктов сделки.
"Конечно, мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД", — сказал Путин.
По словам Раиси, на фоне одностороннего давления со стороны Запада, у России и Ирана есть возможность укреплять сотрудничество.
"Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз", — заявил президент Исламской Республики.
Он также подчеркнул, что Тегеран прикладывает усилия для снятия ограничительных мер.