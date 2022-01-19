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Путин провел переговоры с президентом Ирана

Путин провел переговоры с президентом Ирана - РИА Новости, 19.01.2022

Путин провел переговоры с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:21

2022-01-19T16:21

2022-01-19T22:42

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владимир путин

госдума рф

сергей лавров

московская соборная мечеть

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Главы государств обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе, санкции Запада и ядерную программу Тегерана."Хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время в непростые времена ковидные приехать в Москву. Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся. Но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такого, но все-таки личного общения", — обратился российский лидер к своему визави.Он также передал наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.Экономическое сотрудничествоОдной из ключевых тем стало развитие экономических связей между двумя странами."Что касается отношений с дружественной нам Российской Федерацией, то мы хотим, чтобы эти отношения были устойчивыми и всесторонними", — сказал Раиси.Путин, в свою очередь, указал, что странам удалось достойно преодолеть трудности в экономической отрасли, вызванные распространением COVID-19."Я хочу отметить, что, несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота — свыше шести процентов. А в прошлом году — 38 с лишним процентов рост", — заявил Путин.Иранский лидер отметил оптимистичные перспективы в этой связи. По его словам, уровень взаимодействия в торгово-экономической сфере может вырасти в несколько раз.Обстановка в регионеГлавы государств также высоко оценили взаимодействие при разрешении региональных проблем, в частности сирийского вопроса. Ранее помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи сообщил РИА Новости о планах провести в начале 2022 года саммит с участием стран — гарантов мирного процесса: России, Ирана и Турции. Перед этим пройдет встреча глав МИД трех стран."У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с Россией в Сирии, это взаимодействие по борьбе с терроризмом в регионе, в Сирийской Арабской Республике. Такой очень хороший опыт может создать предпосылки для того, чтобы мы во многих других направлениях могли бы применить данный опыт", — отметил Раиси.При этом Путин упомянул и ситуацию в Афганистане."Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этой проблеме", — заявил он.Ядерная программа и санкцииПомимо этого, российский лидер подчеркнул важность позиции Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В 2018 году на тот момент президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и анонсировал новый пакет санкций против Исламской Республики. В ответ власти Ирана заявили о приостановлении двух других пунктов сделки. "Конечно, мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД", — сказал Путин.По словам Раиси, на фоне одностороннего давления со стороны Запада, у России и Ирана есть возможность укреплять сотрудничество."Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз", — заявил президент Исламской Республики.Он также подчеркнул, что Тегеран прикладывает усилия для снятия ограничительных мер.

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https://ria.ru/20220119/otnosheniya-1768393078.html

https://ria.ru/20220109/sanktsii-1767011900.html

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