Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/peregovory-1768581133.html
Путин провел переговоры с президентом Ирана
Путин провел переговоры с президентом Ирана - РИА Новости, 19.01.2022
Путин провел переговоры с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:21
2022-01-19T22:42
в мире
иран
оон
владимир путин
госдума рф
сергей лавров
московская соборная мечеть
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768585850_0:72:3511:2047_1920x0_80_0_0_08672a09a2212b138fa77642c8250406.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Главы государств обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе, санкции Запада и ядерную программу Тегерана."Хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время в непростые времена ковидные приехать в Москву. Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся. Но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такого, но все-таки личного общения", — обратился российский лидер к своему визави.Он также передал наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.Экономическое сотрудничествоОдной из ключевых тем стало развитие экономических связей между двумя странами."Что касается отношений с дружественной нам Российской Федерацией, то мы хотим, чтобы эти отношения были устойчивыми и всесторонними", — сказал Раиси.Путин, в свою очередь, указал, что странам удалось достойно преодолеть трудности в экономической отрасли, вызванные распространением COVID-19."Я хочу отметить, что, несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота — свыше шести процентов. А в прошлом году — 38 с лишним процентов рост", — заявил Путин.Иранский лидер отметил оптимистичные перспективы в этой связи. По его словам, уровень взаимодействия в торгово-экономической сфере может вырасти в несколько раз.Обстановка в регионеГлавы государств также высоко оценили взаимодействие при разрешении региональных проблем, в частности сирийского вопроса. Ранее помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи сообщил РИА Новости о планах провести в начале 2022 года саммит с участием стран — гарантов мирного процесса: России, Ирана и Турции. Перед этим пройдет встреча глав МИД трех стран."У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с Россией в Сирии, это взаимодействие по борьбе с терроризмом в регионе, в Сирийской Арабской Республике. Такой очень хороший опыт может создать предпосылки для того, чтобы мы во многих других направлениях могли бы применить данный опыт", — отметил Раиси.При этом Путин упомянул и ситуацию в Афганистане."Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этой проблеме", — заявил он.Ядерная программа и санкцииПомимо этого, российский лидер подчеркнул важность позиции Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В 2018 году на тот момент президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и анонсировал новый пакет санкций против Исламской Республики. В ответ власти Ирана заявили о приостановлении двух других пунктов сделки. "Конечно, мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД", — сказал Путин.По словам Раиси, на фоне одностороннего давления со стороны Запада, у России и Ирана есть возможность укреплять сотрудничество."Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз", — заявил президент Исламской Республики.Он также подчеркнул, что Тегеран прикладывает усилия для снятия ограничительных мер.
https://ria.ru/20220119/vizit-1768491644.html
https://ria.ru/20220119/otnosheniya-1768393078.html
https://ria.ru/20220109/sanktsii-1767011900.html
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
иран
россия
тегеран (город)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768585850_0:420:2169:2047_1920x0_80_0_0_e0305585f21e385c3b910de869b58cbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, оон, владимир путин, госдума рф, сергей лавров, московская соборная мечеть, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, ибрахим раиси, тегеран (город), москва, шос
16:21 19.01.2022 (обновлено: 22:42 19.01.2022)
 
Путин провел переговоры с президентом Ирана

Президент Ирана Раиси выступил за устойчивые и всесторонние отношения с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Сейид Ибрахим Раиси во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Сейид Ибрахим Раиси во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.
Главы государств обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе, санкции Запада и ядерную программу Тегерана.
"Хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время в непростые времена ковидные приехать в Москву. Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся. Но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такого, но все-таки личного общения", — обратился российский лидер к своему визави.
Он также передал наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
09:42
Президент Ирана заявил, что визит в Россию может стать поворотным моментом

Экономическое сотрудничество

Одной из ключевых тем стало развитие экономических связей между двумя странами.
"Что касается отношений с дружественной нам Российской Федерацией, то мы хотим, чтобы эти отношения были устойчивыми и всесторонними", — сказал Раиси.
Путин, в свою очередь, указал, что странам удалось достойно преодолеть трудности в экономической отрасли, вызванные распространением COVID-19.
"Я хочу отметить, что, несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота — свыше шести процентов. А в прошлом году — 38 с лишним процентов рост", — заявил Путин.
Иранский лидер отметил оптимистичные перспективы в этой связи. По его словам, уровень взаимодействия в торгово-экономической сфере может вырасти в несколько раз.
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
03:01
Межгосударственные отношения России и Ирана

Обстановка в регионе

Главы государств также высоко оценили взаимодействие при разрешении региональных проблем, в частности сирийского вопроса. Ранее помощник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи сообщил РИА Новости о планах провести в начале 2022 года саммит с участием стран — гарантов мирного процесса: России, Ирана и Турции. Перед этим пройдет встреча глав МИД трех стран.
"У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с Россией в Сирии, это взаимодействие по борьбе с терроризмом в регионе, в Сирийской Арабской Республике. Такой очень хороший опыт может создать предпосылки для того, чтобы мы во многих других направлениях могли бы применить данный опыт", — отметил Раиси.
При этом Путин упомянул и ситуацию в Афганистане.
"Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этой проблеме", — заявил он.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 05:51
AP: США могут наложить на Россию эмбарго, как на Иран, КНДР, Кубу и Сирию

Ядерная программа и санкции

Помимо этого, российский лидер подчеркнул важность позиции Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В 2018 году на тот момент президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и анонсировал новый пакет санкций против Исламской Республики. В ответ власти Ирана заявили о приостановлении двух других пунктов сделки.
"Конечно, мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД", — сказал Путин.
По словам Раиси, на фоне одностороннего давления со стороны Запада, у России и Ирана есть возможность укреплять сотрудничество.
"Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз", — заявил президент Исламской Республики.
Он также подчеркнул, что Тегеран прикладывает усилия для снятия ограничительных мер.
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 04:22
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
 
В миреИранООНВладимир ПутинГосдума РФСергей ЛавровМосковская соборная мечетьСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияИбрахим РаисиТегеран (город)МоскваШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
Лента новостейМолния
Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине