https://ria.ru/20220119/pensii-1768497915.html

Комитет Госдумы по труду одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6%

Комитет Госдумы по труду одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6% - РИА Новости, 19.01.2022

Комитет Госдумы по труду одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6%

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6 процента. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:17

2022-01-19T10:17

2022-01-19T13:58

владимир путин

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

александр жуков

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6 процента.Правительство внесло эту норму в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии для представителей малочисленных народов Севера. Как заявлял первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, 20 января нижняя палата рассмотрит документ во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. Планируется проиндексировать пенсии с 1 января, средний размер выплат в этом году составит 18 984 рубля.Страховые пенсии уже повысили с 1 января на 5,9 процента — в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, по которому инфляция в прошлом году ожидалась на уровне 5,8 процента. Но фактически она оказалась выше прогноза — 8,4 процента. А реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре, по подсчетам Росстата, снизился на 2,8 процента в годовом выражении.В результате Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше инфляции.

https://ria.ru/20220115/pensiya-1767944543.html

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владимир путин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), александр жуков, россия