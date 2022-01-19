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В России проработают вопрос прав пассажиров на запасных аэродромах
В России проработают вопрос прав пассажиров на запасных аэродромах - РИА Новости, 19.01.2022
В России проработают вопрос прав пассажиров на запасных аэродромах
Российский Минтранс совместно с Росавиацией прорабатывают вопрос совершенствования регулирования прав пассажиров при посадке самолета на запасном аэродроме;... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:20
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общество
москва
генеральная прокуратура рф
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский Минтранс совместно с Росавиацией прорабатывают вопрос совершенствования регулирования прав пассажиров при посадке самолета на запасном аэродроме; нужно учитывать как требования безопасности полетов, так и комфорт пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.Газета "Известия" в среду сообщила со ссылкой на письмо замгенпрокурора Николая Винниченко министру транспорта Виталию Савельеву, что Генпрокуратура предложила усовершенствовать правовое регулирование обеспечения прав пассажиров на запасных аэродромах: закрепить дополнительные требования к таким аэропортам и порядок возможного взаимодействия командиров самолетов, авиакомпаний, операторов аэродромов и органов управления воздушным движением. Цель — оптимизировать процесс выбора запасного аэродрома с учетом его пропускной способности при обеспечении требований безопасности полетов."В настоящее время Минтранс прорабатывает данный вопрос совместно с Росавиацией, а также с учетом мнений МАА и АЭВТ. При принятии решений должна учитываться как необходимость обеспечения безопасности полетов, так и безусловное соблюдение прав и обеспечение комфорта пассажиров. Окончательная позиция Минтранса будет представлена в Генпрокуратуру в установленном порядке", - сказали в пресс-службе ведомства.Аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде 2 ноября принял более 30 самолетов, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за тумана. Инфраструктура аэропорта не рассчитана на такое количество воздушных судов, что привело к коллапсу: пассажирам перенаправленных рейсов пришлось много часов провести на борту, не было возможности поесть.
https://ria.ru/20220118/samolet-1768412426.html
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общество, москва, генеральная прокуратура рф, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
09:20 19.01.2022
 
В России проработают вопрос прав пассажиров на запасных аэродромах

Минтранс и Росавиация проработают вопрос прав пассажиров на запасных аэродромах

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский Минтранс совместно с Росавиацией прорабатывают вопрос совершенствования регулирования прав пассажиров при посадке самолета на запасном аэродроме; нужно учитывать как требования безопасности полетов, так и комфорт пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
Газета "Известия" в среду сообщила со ссылкой на письмо замгенпрокурора Николая Винниченко министру транспорта Виталию Савельеву, что Генпрокуратура предложила усовершенствовать правовое регулирование обеспечения прав пассажиров на запасных аэродромах: закрепить дополнительные требования к таким аэропортам и порядок возможного взаимодействия командиров самолетов, авиакомпаний, операторов аэродромов и органов управления воздушным движением. Цель — оптимизировать процесс выбора запасного аэродрома с учетом его пропускной способности при обеспечении требований безопасности полетов.
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"В настоящее время Минтранс прорабатывает данный вопрос совместно с Росавиацией, а также с учетом мнений МАА и АЭВТ. При принятии решений должна учитываться как необходимость обеспечения безопасности полетов, так и безусловное соблюдение прав и обеспечение комфорта пассажиров. Окончательная позиция Минтранса будет представлена в Генпрокуратуру в установленном порядке", - сказали в пресс-службе ведомства.
Аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде 2 ноября принял более 30 самолетов, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за тумана. Инфраструктура аэропорта не рассчитана на такое количество воздушных судов, что привело к коллапсу: пассажирам перенаправленных рейсов пришлось много часов провести на борту, не было возможности поесть.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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ОбществоМоскваГенеральная прокуратура РФНижний НовгородФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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