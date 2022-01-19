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Палестина поддержала призыв России собрать "ближневосточный квартет"

Палестина поддержала призыв России собрать "ближневосточный квартет" - РИА Новости, 19.01.2022

Палестина поддержала призыв России собрать "ближневосточный квартет"

Палестина поддерживает призыв России собрать заседание "ближневосточного квартета" на министерском уровне как можно скорее, заявил глава МИД Палестины Рияд... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T19:15

2022-01-19T19:15

2022-01-19T19:17

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ООН, 19 янв – РИА Новости. Палестина поддерживает призыв России собрать заседание "ближневосточного квартета" на министерском уровне как можно скорее, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что Россия настаивает на созыве ближневосточного квартета (Россия, США, ООН, Евросоюз), чтобы помочь возобновить прямые переговоры Израиля и Палестины.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20211224/bezhentsy-1765411304.html

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в мире, палестина, ближневосточный квартет, россия, израиль, сша, оон, иерусалим, евросоюз, сергей лавров, рияд аль-малики