Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/palestina-1768623631.html
Палестина поддержала призыв России собрать "ближневосточный квартет"
Палестина поддержала призыв России собрать "ближневосточный квартет" - РИА Новости, 19.01.2022
Палестина поддержала призыв России собрать "ближневосточный квартет"
Палестина поддерживает призыв России собрать заседание "ближневосточного квартета" на министерском уровне как можно скорее, заявил глава МИД Палестины Рияд... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T19:15
2022-01-19T19:17
в мире
палестина
ближневосточный квартет
россия
израиль
сша
оон
иерусалим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/118134/19/1181341993_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_7cb6821dbe3365de0647cb85e7ffde54.jpg
ООН, 19 янв – РИА Новости. Палестина поддерживает призыв России собрать заседание "ближневосточного квартета" на министерском уровне как можно скорее, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что Россия настаивает на созыве ближневосточного квартета (Россия, США, ООН, Евросоюз), чтобы помочь возобновить прямые переговоры Израиля и Палестины.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
https://ria.ru/20211224/bezhentsy-1765411304.html
палестина
россия
израиль
сша
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/118134/19/1181341993_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_cd6f12ae68792727a503a196ce43e5ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, ближневосточный квартет, россия, израиль, сша, оон, иерусалим, евросоюз, сергей лавров, рияд аль-малики
19:15 19.01.2022 (обновлено: 19:17 19.01.2022)
 
Палестина поддержала призыв России собрать "ближневосточный квартет"

Глава МИД Палестины аль-Малики поддержал призыв России собрать "ближневосточный квартет"

© Flickr / scottgunnФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Flickr / scottgunn
Флаги Палестины
Читать ria.ru в
ООН, 19 янв – РИА Новости. Палестина поддерживает призыв России собрать заседание "ближневосточного квартета" на министерском уровне как можно скорее, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
"Мы присоединяемся к призыву России собрать "квартет" на министерском уровне как можно скорее, чтобы мобилизовать усилия для выхода из нынешнего тупика", - сказал аль-Малики на заседании СБ ООН.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что Россия настаивает на созыве ближневосточного квартета (Россия, США, ООН, Евросоюз), чтобы помочь возобновить прямые переговоры Израиля и Палестины.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Лагерь беженцев в Дамаске - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 19:44
Россия выделила десять миллионов долларов на помощь палестинским беженцам
 
В миреПалестинаБлижневосточный квартетРоссияИзраильСШАООНИерусалимЕвросоюзСергей ЛавровРияд аль-Малики
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
Лента новостейМолния
Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функция