17:38 19.01.2022 (обновлено: 18:37 19.01.2022)
Блинкен заявил, что не везет Лаврову письменный ответ на предложения России
Госсекретарь США Блинкен не везет в Женеву письменный ответ Лаврову на предложения России
© REUTERS / Alex Brandon/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен выступает в посольстве США в Киеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступает в посольстве США в Киеве
ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не везет на предстоящую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым письменный ответ США на предложения РФ по гарантиям безопасности.
"Я не представлю бумагу на данный момент главе МИД Сергею Лаврову. Нам нужно посмотреть, где мы находимся и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является, безусловно, предпочтительным", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы не делали каких-либо предложений России в контексте прошедших дискуссий. Мы обозначили наши озабоченности относительно вызовов, которые представляет Россия для безопасности европейского региона. Они, в свою очередь, выразили свои поводы для беспокойства", - добавил госсекретарь США.
Говоря о российских требованиях к США в сфере безопасности, Блинкен подчеркнул, что США не знают, какие из них являются для Москвы ключевыми. При этом госсекретарь США добавил, что ряд из этих требований являются для США "неприемлемыми".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
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