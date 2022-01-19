Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/oruzhie-1768575961.html
Причастным к ОПГ россиянам могут запретить выдачу оружия
Причастным к ОПГ россиянам могут запретить выдачу оружия - РИА Новости, 19.01.2022
Причастным к ОПГ россиянам могут запретить выдачу оружия
Законопроект о запрете на выдачу огнестрельного оружия россиянам, которые по результатам проверки силовых структур причастны к организованным преступным... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:59
2022-01-19T15:59
александр хинштейн
единая россия
госдума рф
анатолий выборный
василий пискарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155255/98/1552559840_0:290:2612:1759_1920x0_80_0_0_9bb5e27ac24f4464804800340bd90a70.jpg
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Законопроект о запрете на выдачу огнестрельного оружия россиянам, которые по результатам проверки силовых структур причастны к организованным преступным группам, планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении в феврале, сообщили РИА Новости в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции.Проект закона, ограничивающий доступ к огнестрельному оружию лиц, чьи действия могут создавать угрозу общественной безопасности, внесли в Госдуму депутаты от ЕР Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Анатолий Выборный 23 декабря 2021 года. Парламентарии предлагают не выдавать лицензию на приобретение оружия россиянам, в отношении которых имеются данные об их причастности к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности."Предложить Совету Думы установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной думой в первом чтении – февраль 2022 года", - говорится в решении комитета.Авторы проекта отмечают, что вопросы предупреждения и предотвращения правонарушений в области оборота оружия имеют в настоящий момент чрезвычайную актуальность. Несмотря на относительное снижение ЧП с использованием огнестрельного оружия, их число по-прежнему остается крайне высоким.
https://ria.ru/20220113/oruzhie-1767590968.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155255/98/1552559840_0:45:2612:2004_1920x0_80_0_0_ba975678099fa9c3d5bef7c0b2102ba5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр хинштейн, единая россия, госдума рф, анатолий выборный, василий пискарев
15:59 19.01.2022
 
Причастным к ОПГ россиянам могут запретить выдачу оружия

В Госдуме рассмотрят проект о запрете на выдачу оружия причастным к ОПГ россиянам

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкРука с пистолетом
Рука с пистолетом - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
Рука с пистолетом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Законопроект о запрете на выдачу огнестрельного оружия россиянам, которые по результатам проверки силовых структур причастны к организованным преступным группам, планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении в феврале, сообщили РИА Новости в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции.
Проект закона, ограничивающий доступ к огнестрельному оружию лиц, чьи действия могут создавать угрозу общественной безопасности, внесли в Госдуму депутаты от ЕР Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Анатолий Выборный 23 декабря 2021 года. Парламентарии предлагают не выдавать лицензию на приобретение оружия россиянам, в отношении которых имеются данные об их причастности к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности.
"Предложить Совету Думы установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной думой в первом чтении – февраль 2022 года", - говорится в решении комитета.
Авторы проекта отмечают, что вопросы предупреждения и предотвращения правонарушений в области оборота оружия имеют в настоящий момент чрезвычайную актуальность. Несмотря на относительное снижение ЧП с использованием огнестрельного оружия, их число по-прежнему остается крайне высоким.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 05:03
Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием в МВД
 
Александр ХинштейнЕдиная РоссияГосдума РФАнатолий ВыборныйВасилий Пискарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
Лента новостейМолния
Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функция