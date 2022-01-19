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Причастным к ОПГ россиянам могут запретить выдачу оружия
Причастным к ОПГ россиянам могут запретить выдачу оружия - РИА Новости, 19.01.2022
Причастным к ОПГ россиянам могут запретить выдачу оружия
Законопроект о запрете на выдачу огнестрельного оружия россиянам, которые по результатам проверки силовых структур причастны к организованным преступным... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:59
2022-01-19T15:59
2022-01-19T15:59
александр хинштейн
единая россия
госдума рф
анатолий выборный
василий пискарев
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Законопроект о запрете на выдачу огнестрельного оружия россиянам, которые по результатам проверки силовых структур причастны к организованным преступным группам, планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении в феврале, сообщили РИА Новости в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции.Проект закона, ограничивающий доступ к огнестрельному оружию лиц, чьи действия могут создавать угрозу общественной безопасности, внесли в Госдуму депутаты от ЕР Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Анатолий Выборный 23 декабря 2021 года. Парламентарии предлагают не выдавать лицензию на приобретение оружия россиянам, в отношении которых имеются данные об их причастности к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности."Предложить Совету Думы установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной думой в первом чтении – февраль 2022 года", - говорится в решении комитета.Авторы проекта отмечают, что вопросы предупреждения и предотвращения правонарушений в области оборота оружия имеют в настоящий момент чрезвычайную актуальность. Несмотря на относительное снижение ЧП с использованием огнестрельного оружия, их число по-прежнему остается крайне высоким.
https://ria.ru/20220113/oruzhie-1767590968.html
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александр хинштейн, единая россия, госдума рф, анатолий выборный, василий пискарев
Причастным к ОПГ россиянам могут запретить выдачу оружия
В Госдуме рассмотрят проект о запрете на выдачу оружия причастным к ОПГ россиянам