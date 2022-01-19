https://ria.ru/20220119/oruzhie-1768477883.html

Посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от поставок оружия Украине

Посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от поставок оружия Украине - РИА Новости, 19.01.2022

Посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от поставок оружия Украине

США должны подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряжения вокруг Украины, отказавшись от поставок оружия этому государству, заявило... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T04:48

2022-01-19T04:48

2022-01-19T04:48

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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. США должны подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряжения вокруг Украины, отказавшись от поставок оружия этому государству, заявило посольство РФ в Вашингтоне.Как говорится в заявлении, "вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей".

https://ria.ru/20220119/voyska-1768477748.html

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в мире, украина, сша, вашингтон, россия