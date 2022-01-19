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Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний - РИА Новости, 19.01.2022
Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
РФ призывает председателя ГА ООН Абдуллу Шахида созвать в ближайшее время брифинг по бесперебойности работы штаб-квартиры организации в условиях пандемии,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T23:47
2022-01-19T23:47
в мире
оон
россия
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ООН, 19 янв - РИА Новости. РФ призывает председателя ГА ООН Абдуллу Шахида созвать в ближайшее время брифинг по бесперебойности работы штаб-квартиры организации в условиях пандемии, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, указав, что некоторые ооновцы не считают нужным приходить в здание, но посещают при этом рестораны и магазины в городе."Мы сегодня видим, как много персонала ООН самоотверженно работает, несмотря на тяжелые условия. С сожалением осознаем, что есть и персонал, который злоупотребляет сегодняшней ситуацией, продолжая ходить в рестораны и магазины, но считая, что прийти в офис необязательно и что это несущественно", - сказал Чумаков.По его словам, Россия считает, что с этой ситуацией надо подробно разбираться всем государствам-членам ООН. В январе сложилась ситуация, когда два межправительственных заседания в ООН не были проведены, отметил дипломат."Мы понимаем, что большие проблемы с COVID – это есть и в нашей стране, и в любой стране. Но сегодня проблема в том, как принимаются решения, что нам делать. Мы присоединяемся к тем делегациям сегодня, которые обращают особое внимание на то, что ООН надо возвращаться к нормальной работе, тем более что местные власти не вводят локдаунов, не закрывают бизнесы, и что сами делегаты вакцинированы", - указал он."В связи со сложностями, с которыми мы столкнулись, чтобы избежать повтора этих сценариев в феврале, мы просим вас, господин председатель, созвать в самое ближайшее время брифинг по бесперебойности работы", - заявил Чумаков."Мы хотели бы обсудить подробно, по какой логике Секретариат (ООН – ред.) дальше намерен обеспечивать работу делегаций. Мы понимаем, что статистика изменяется каждый день. Но мы также понимаем, что есть существенные функции, которых нельзя избегать", - указал он.
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в мире, оон, россия
23:47 19.01.2022
 
Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний

Дипломат Чумаков обвинил членов ООН в хождении по ресторанам вместо посещения заседаний

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
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ООН, 19 янв - РИА Новости. РФ призывает председателя ГА ООН Абдуллу Шахида созвать в ближайшее время брифинг по бесперебойности работы штаб-квартиры организации в условиях пандемии, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, указав, что некоторые ооновцы не считают нужным приходить в здание, но посещают при этом рестораны и магазины в городе.
"Мы сегодня видим, как много персонала ООН самоотверженно работает, несмотря на тяжелые условия. С сожалением осознаем, что есть и персонал, который злоупотребляет сегодняшней ситуацией, продолжая ходить в рестораны и магазины, но считая, что прийти в офис необязательно и что это несущественно", - сказал Чумаков.
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По его словам, Россия считает, что с этой ситуацией надо подробно разбираться всем государствам-членам ООН. В январе сложилась ситуация, когда два межправительственных заседания в ООН не были проведены, отметил дипломат.
"Мы понимаем, что большие проблемы с COVID – это есть и в нашей стране, и в любой стране. Но сегодня проблема в том, как принимаются решения, что нам делать. Мы присоединяемся к тем делегациям сегодня, которые обращают особое внимание на то, что ООН надо возвращаться к нормальной работе, тем более что местные власти не вводят локдаунов, не закрывают бизнесы, и что сами делегаты вакцинированы", - указал он.
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"В связи со сложностями, с которыми мы столкнулись, чтобы избежать повтора этих сценариев в феврале, мы просим вас, господин председатель, созвать в самое ближайшее время брифинг по бесперебойности работы", - заявил Чумаков.
"Мы хотели бы обсудить подробно, по какой логике Секретариат (ООН – ред.) дальше намерен обеспечивать работу делегаций. Мы понимаем, что статистика изменяется каждый день. Но мы также понимаем, что есть существенные функции, которых нельзя избегать", - указал он.
 
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