https://ria.ru/20220119/oon-1768542721.html
Меркель отказалась от работы в ООН
Меркель отказалась от работы в ООН - РИА Новости, 19.01.2022
Меркель отказалась от работы в ООН
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично позвонила генсеку ООН Антониу Гутерришу и отказалась от предложения о работе, сообщило в среду агентство dpa со ссылкой на... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:44
2022-01-19T13:44
2022-01-19T13:44
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БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично позвонила генсеку ООН Антониу Гутерришу и отказалась от предложения о работе, сообщило в среду агентство dpa со ссылкой на бюро бывшей главы правительства.Меркель "позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение", цитирует агентство заявление бюро Меркель.Ранее агентство dpa со ссылкой на источники в ООН сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству. Гутерреш направил предложение Меркель письменно, однако в ООН считают, что экс-канцлер вряд ли примет предложение о работе, пишет агентство.Под глобальными общественными благами ООН понимает, в частности, глобальное здравоохранение, науку, обеспечение мира, защиту природы, мировую экономику.
https://ria.ru/20220105/merkel-1766634551.html
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в мире, оон, германия, ангела меркель, здоровье - общество, антониу гутерриш, антониу гутерреш
Меркель отказалась от работы в ООН
DPA: Меркель лично позвонила генсеку ООН Гутерришу и отказалась от предложения о работе