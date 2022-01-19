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Меркель отказалась от работы в ООН
Меркель отказалась от работы в ООН - РИА Новости, 19.01.2022
Меркель отказалась от работы в ООН
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично позвонила генсеку ООН Антониу Гутерришу и отказалась от предложения о работе, сообщило в среду агентство dpa со ссылкой на... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:44
2022-01-19T13:44
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германия
ангела меркель
здоровье - общество
антониу гутерриш
антониу гутерреш
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БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично позвонила генсеку ООН Антониу Гутерришу и отказалась от предложения о работе, сообщило в среду агентство dpa со ссылкой на бюро бывшей главы правительства.Меркель "позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение", цитирует агентство заявление бюро Меркель.Ранее агентство dpa со ссылкой на источники в ООН сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству. Гутерреш направил предложение Меркель письменно, однако в ООН считают, что экс-канцлер вряд ли примет предложение о работе, пишет агентство.Под глобальными общественными благами ООН понимает, в частности, глобальное здравоохранение, науку, обеспечение мира, защиту природы, мировую экономику.
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в мире, оон, германия, ангела меркель, здоровье - общество, антониу гутерриш, антониу гутерреш
13:44 19.01.2022
 
Меркель отказалась от работы в ООН

DPA: Меркель лично позвонила генсеку ООН Гутерришу и отказалась от предложения о работе

© AP Photo / Markus Schreiber, fileАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber, file
Ангела Меркель
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично позвонила генсеку ООН Антониу Гутерришу и отказалась от предложения о работе, сообщило в среду агентство dpa со ссылкой на бюро бывшей главы правительства.
Меркель "позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение", цитирует агентство заявление бюро Меркель.
Ранее агентство dpa со ссылкой на источники в ООН сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству. Гутерреш направил предложение Меркель письменно, однако в ООН считают, что экс-канцлер вряд ли примет предложение о работе, пишет агентство.
Под глобальными общественными благами ООН понимает, в частности, глобальное здравоохранение, науку, обеспечение мира, защиту природы, мировую экономику.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 14:50
Посол Украины исключил работу Меркель на российские госструктуры
 
В миреООНГерманияАнгела МеркельЗдоровье - ОбществоАнтониу ГутерришАнтониу Гутерреш
 
 
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