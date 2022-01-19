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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/omikron-1768633297.html
Будет тяжело. Названа очень опасная ошибка при омикроне
Врач предупредил об опасной ошибке, связанной с "омикроном" - РИА Новости, 19.01.2022
Будет тяжело. Названа очень опасная ошибка при омикроне
Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви опроверг заблуждение, что заражение омикрон-штаммом коронавируса даст защиту от всех последующих вариантов COVID-19. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T20:30
2022-01-19T23:08
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви опроверг заблуждение, что заражение омикрон-штаммом коронавируса даст защиту от всех последующих вариантов COVID-19.По словам врача, это не спасет от будущих вариантов. Переболев, человек получит четыре недели иммунитета максимум. Он также напомнил, что вакцинация остается самой надежной защитой от коронавируса.Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших.По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
20:30 19.01.2022 (обновлено: 23:08 19.01.2022)
 
Врач предупредил об опасной ошибке, связанной с "омикроном"

Австралийский врач Леви: заражение "омикроном" не защитит от других штаммов COVID-19

© REUTERS / Henry NichollsЛюди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви опроверг заблуждение, что заражение омикрон-штаммом коронавируса даст защиту от всех последующих вариантов COVID-19.
"Даже не пытайтесь намеренно заразиться "омикроном". Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело", — написал медик в Twitter.
По словам врача, это не спасет от будущих вариантов. Переболев, человек получит четыре недели иммунитета максимум. Он также напомнил, что вакцинация остается самой надежной защитой от коронавируса.
Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших.
По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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