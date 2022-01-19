https://ria.ru/20220119/omikron-1768633297.html

Будет тяжело. Названа очень опасная ошибка при омикроне

Врач предупредил об опасной ошибке, связанной с "омикроном" - РИА Новости, 19.01.2022

Будет тяжело. Названа очень опасная ошибка при омикроне

Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви опроверг заблуждение, что заражение омикрон-штаммом коронавируса даст защиту от всех последующих вариантов COVID-19. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:30

2022-01-19T20:30

2022-01-19T23:08

распространение коронавируса

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здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви опроверг заблуждение, что заражение омикрон-штаммом коронавируса даст защиту от всех последующих вариантов COVID-19.По словам врача, это не спасет от будущих вариантов. Переболев, человек получит четыре недели иммунитета максимум. Он также напомнил, что вакцинация остается самой надежной защитой от коронавируса.Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших.По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220119/omikron-1768486574.html

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в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса