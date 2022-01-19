https://ria.ru/20220119/omikron-1768483334.html

На Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном"

На Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном" - РИА Новости, 19.01.2022

На Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном"

Первые случаи заражения штаммом "омикрон" коронавируса выявлены у четырех взрослых и двоих детей в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:35

2022-01-19T08:35

2022-01-19T08:35

распространение коронавируса

общество

ямал

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения штаммом "омикрон" коронавируса выявлены у четырех взрослых и двоих детей в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона."Новый штамм диагностирован у четверых взрослых и двоих детей. Болезнь протекает в легкой форме, ямальцы соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.Отмечается, что регион обеспечен запасом лекарств, свободным коечным фондом, при необходимости будет развернут резерв. Сейчас в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях занято около 190 коек.По последним данным, всего с начала пандемии на Ямале зарегистрировано 63,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончался 971 пациент.

https://ria.ru/20220119/omikron-1768480237.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ямал, здоровье - общество, коронавирус covid-19