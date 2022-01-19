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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/omikron-1768483334.html
На Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном"
На Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном" - РИА Новости, 19.01.2022
На Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном"
Первые случаи заражения штаммом "омикрон" коронавируса выявлены у четырех взрослых и двоих детей в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:35
2022-01-19T08:35
распространение коронавируса
общество
ямал
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения штаммом "омикрон" коронавируса выявлены у четырех взрослых и двоих детей в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона."Новый штамм диагностирован у четверых взрослых и двоих детей. Болезнь протекает в легкой форме, ямальцы соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.Отмечается, что регион обеспечен запасом лекарств, свободным коечным фондом, при необходимости будет развернут резерв. Сейчас в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях занято около 190 коек.По последним данным, всего с начала пандемии на Ямале зарегистрировано 63,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончался 971 пациент.
https://ria.ru/20220119/omikron-1768480237.html
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общество, ямал, здоровье - общество, коронавирус covid-19
08:35 19.01.2022
 
На Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном"

Первые шесть случаев заражения "омикроном" выявили на Ямале

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения штаммом "омикрон" коронавируса выявлены у четырех взрослых и двоих детей в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Новый штамм диагностирован у четверых взрослых и двоих детей. Болезнь протекает в легкой форме, ямальцы соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что регион обеспечен запасом лекарств, свободным коечным фондом, при необходимости будет развернут резерв. Сейчас в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях занято около 190 коек.
По последним данным, всего с начала пандемии на Ямале зарегистрировано 63,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончался 971 пациент.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЯмалЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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