https://ria.ru/20220119/ogranicheniya-1768648308.html
СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию - РИА Новости, 19.01.2022
СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
Белый дом предупредил американских производителей электронных чипов, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России могут последовать... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T23:44
2022-01-19T23:44
2022-01-19T23:44
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Белый дом предупредил американских производителей электронных чипов, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России могут последовать ограничения на экспорт, сообщают СМИ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Белый дом сказал представителям американской индустрии чипов быть готовыми к новым ограничениями на экспорт в Россию", - сообщает со ссылкой на источники агентство Рейтер.По тем же данным, речь может идти об ограничении доступа к глобальному рынку электроники. Как говорится в сообщении, представители совета нацбезопасности предупредили руководителей ассоциации полупроводниковой промышленности о необходимости быть готовыми к "беспрецедентным действиям против РФ" в случае эскалации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220119/sanktsii-1768639368.html
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в мире, технологии, украина, киев, сша, дмитрий песков, нато, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, россия
СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
Reuters: Белый дом прорабатывает ограничения на экспорт электронных чипов в Россию