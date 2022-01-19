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В Госдуме заявили, что новых ограничений по COVID-19 вводить не планируется

В Госдуме заявили, что новых ограничений по COVID-19 вводить не планируется - РИА Новости, 19.01.2022

В Госдуме заявили, что новых ограничений по COVID-19 вводить не планируется

Ситуация с коронавирусом в России управляемая, новых ограничений вводить не планируется, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:56

2022-01-19T09:56

2022-01-19T10:04

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России управляемая, новых ограничений вводить не планируется, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."Все, что введено, этого достаточно. Ситуация управляемая, в принципе мы готовы", - сказал Хубезов журналистам, добавив, что пока новые ограничения вводить не планируется.

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