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В Госдуме заявили, что новых ограничений по COVID-19 вводить не планируется
В Госдуме заявили, что новых ограничений по COVID-19 вводить не планируется - РИА Новости, 19.01.2022
В Госдуме заявили, что новых ограничений по COVID-19 вводить не планируется
Ситуация с коронавирусом в России управляемая, новых ограничений вводить не планируется, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:56
2022-01-19T09:56
2022-01-19T10:04
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России управляемая, новых ограничений вводить не планируется, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."Все, что введено, этого достаточно. Ситуация управляемая, в принципе мы готовы", - сказал Хубезов журналистам, добавив, что пока новые ограничения вводить не планируется.
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09:56 19.01.2022 (обновлено: 10:04 19.01.2022)
В Госдуме заявили, что новых ограничений по COVID-19 вводить не планируется
Депутат Госдумы Хубезов: новых ограничений по COVID-19 вводить не планируется