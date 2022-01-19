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В Якутии ужесточили ограничения по коронавирусу

В Якутии ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 19.01.2022

В Якутии ужесточили ограничения по коронавирусу

Ограничительные меры усилили в Якутии, спортивные мероприятия пройдут без зрителей, заполняемость залов в театрах, кинотеатрах и домах культуры сократили до... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:34

2022-01-19T09:34

2022-01-19T09:34

распространение коронавируса

общество

якутск

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЯКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Ограничительные меры усилили в Якутии, спортивные мероприятия пройдут без зрителей, заполняемость залов в театрах, кинотеатрах и домах культуры сократили до 50%, переведёнными на дистанционное обучение школьникам запретили посещать развлекательные центры, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Отмечается, что по предложению главного санитарного врача республики в Якутии усилены меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции."Официальные спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, домах культуры сокращается до 50%. Не допускается посещение аттракционов, детских игровых комнат и развлекательных центров школьниками, переведёнными на дистанционное обучение", - рассказали в пресс-службе.В случаях заболевания членов семьи ОРВИ, контакта с больными коронавирусом, срок самоизоляции граждан сокращается с 14 до 7 календарных дней.Ранее сообщалось о том, что в медучреждениях Якутии начали подготовку к вакцинации подростков.Все школьники, кроме учащихся 9-х и 11-х классов в школах Якутска переведены на дистанционное обучение.

якутск

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