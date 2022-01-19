https://ria.ru/20220119/obyski-1768584573.html

В администрации города Артемовский проходят обыски

В администрации города Артемовский проходят обыски - РИА Новости, 19.01.2022

В администрации города Артемовский проходят обыски

Силовики проводят обыски в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовский Свердловской области, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:32

2022-01-19T16:32

2022-01-19T16:32

происшествия

артемовский

свердловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Силовики проводят обыски в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовский Свердловской области, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах."Следователи Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников регионального ФСБ пришли с обысками в комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовского Свердловской области. Повод – уголовное дело, возбужденное СУСК России по Свердловской области по части 3 статьи 286 УК РФ (превышении должностных полномочий) в отношении председателя комитета по архитектуре и градостроительству Булатовой", - сказал собеседник агентства.По его словам, суть претензий силовиков к чиновнице заключается в том, что она с нарушениями выдала разрешение на ввод в эксплуатацию одного из объектов капитального строительства, что впоследствии было использовано для регистрации права собственности на несуществующий объект недвижимости и покупки земельного участка по заниженной цене. По предварительным данным, ущерб, нанесенный бюджету Артемовского, оценивается в более 2,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220118/obyski-1768433598.html

артемовский

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, артемовский, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия