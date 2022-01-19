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В администрации города Артемовский проходят обыски
В администрации города Артемовский проходят обыски - РИА Новости, 19.01.2022
В администрации города Артемовский проходят обыски
Силовики проводят обыски в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовский Свердловской области, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:32
2022-01-19T16:32
происшествия
артемовский
свердловская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Силовики проводят обыски в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовский Свердловской области, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах."Следователи Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников регионального ФСБ пришли с обысками в комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовского Свердловской области. Повод – уголовное дело, возбужденное СУСК России по Свердловской области по части 3 статьи 286 УК РФ (превышении должностных полномочий) в отношении председателя комитета по архитектуре и градостроительству Булатовой", - сказал собеседник агентства.По его словам, суть претензий силовиков к чиновнице заключается в том, что она с нарушениями выдала разрешение на ввод в эксплуатацию одного из объектов капитального строительства, что впоследствии было использовано для регистрации права собственности на несуществующий объект недвижимости и покупки земельного участка по заниженной цене. По предварительным данным, ущерб, нанесенный бюджету Артемовского, оценивается в более 2,6 миллиона рублей.
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артемовский
свердловская область
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происшествия, артемовский, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
16:32 19.01.2022
 
В администрации города Артемовский проходят обыски

В администрации города Артемовский Свердловской области проходят обыски

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Силовики проводят обыски в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовский Свердловской области, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
"Следователи Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников регионального ФСБ пришли с обысками в комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовского Свердловской области. Повод – уголовное дело, возбужденное СУСК России по Свердловской области по части 3 статьи 286 УК РФ (превышении должностных полномочий) в отношении председателя комитета по архитектуре и градостроительству Булатовой", - сказал собеседник агентства.
По его словам, суть претензий силовиков к чиновнице заключается в том, что она с нарушениями выдала разрешение на ввод в эксплуатацию одного из объектов капитального строительства, что впоследствии было использовано для регистрации права собственности на несуществующий объект недвижимости и покупки земельного участка по заниженной цене. По предварительным данным, ущерб, нанесенный бюджету Артемовского, оценивается в более 2,6 миллиона рублей.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 18:19
Источник опроверг информацию об обысках ГУСБ МВД в полиции Петербурга
 
ПроисшествияАртемовскийСвердловская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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