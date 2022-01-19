https://ria.ru/20220119/obyski-1768584573.html
В администрации города Артемовский проходят обыски
В администрации города Артемовский проходят обыски - РИА Новости, 19.01.2022
В администрации города Артемовский проходят обыски
Силовики проводят обыски в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовский Свердловской области, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:32
2022-01-19T16:32
2022-01-19T16:32
происшествия
артемовский
свердловская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Силовики проводят обыски в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовский Свердловской области, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах."Следователи Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников регионального ФСБ пришли с обысками в комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовского Свердловской области. Повод – уголовное дело, возбужденное СУСК России по Свердловской области по части 3 статьи 286 УК РФ (превышении должностных полномочий) в отношении председателя комитета по архитектуре и градостроительству Булатовой", - сказал собеседник агентства.По его словам, суть претензий силовиков к чиновнице заключается в том, что она с нарушениями выдала разрешение на ввод в эксплуатацию одного из объектов капитального строительства, что впоследствии было использовано для регистрации права собственности на несуществующий объект недвижимости и покупки земельного участка по заниженной цене. По предварительным данным, ущерб, нанесенный бюджету Артемовского, оценивается в более 2,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220118/obyski-1768433598.html
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происшествия, артемовский, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
В администрации города Артемовский проходят обыски
В администрации города Артемовский Свердловской области проходят обыски