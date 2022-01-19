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Рябков призвал США обязаться не голосовать за вступление в НАТО Украины
Рябков призвал США обязаться не голосовать за вступление в НАТО Украины - РИА Новости, 19.01.2022
Рябков призвал США обязаться не голосовать за вступление в НАТО Украины
США могли бы взять на себя обязательство не голосовать за вступление в НАТО Украины и Грузии, Москва готова рассмотреть эту опцию, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:42
2022-01-19T15:42
в мире
украина
грузия
сша
москва
сергей рябков
нато
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США могли бы взять на себя обязательство не голосовать за вступление в НАТО Украины и Грузии, Москва готова рассмотреть эту опцию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Необходимо формально отозвать формулу Бухарестского саммита 2008 года, согласно которой Украина и Грузия станут членами НАТО. Такого не должно произойти. Или в качестве альтернативы, если США возьмёт на себя одностороннее обязательство в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы будем готовы рассмотреть эту опцию", - сказал Рябков, выступая на встрече международного дискуссионного клуба "Валдай"."Я думаю, что это будет более простой путь для США, если у них достаточно для этого политической воли", - добавил он.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html
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в мире, украина, грузия, сша, москва, сергей рябков, нато, россия
15:42 19.01.2022
 
Рябков призвал США обязаться не голосовать за вступление в НАТО Украины

Рябков призвал США обязаться не голосовать за вступление в НАТО Украины и Грузии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США могли бы взять на себя обязательство не голосовать за вступление в НАТО Украины и Грузии, Москва готова рассмотреть эту опцию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Необходимо формально отозвать формулу Бухарестского саммита 2008 года, согласно которой Украина и Грузия станут членами НАТО. Такого не должно произойти. Или в качестве альтернативы, если США возьмёт на себя одностороннее обязательство в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы будем готовы рассмотреть эту опцию", - сказал Рябков, выступая на встрече международного дискуссионного клуба "Валдай".
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"Я думаю, что это будет более простой путь для США, если у них достаточно для этого политической воли", - добавил он.
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