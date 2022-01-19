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Почему Украину не возьмут в НАТО
В США назвали Украину обузой для НАТО - РИА Новости, 19.01.2022
Почему Украину не возьмут в НАТО
В НАТО не рассматривают всерьез возможность того, что Украина может стать членом альянса, заявил американский политический эксперт Клинтон Эрлих в комментарии... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:42
2022-01-19T22:49
в мире
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нато
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В НАТО не рассматривают всерьез возможность того, что Украина может стать членом альянса, заявил американский политический эксперт Клинтон Эрлих в комментарии телеканалу Fox News."Украина — это скорее обуза, чем военный актив. Политики настаивают на ее вступлении, аргументируя, что это должно произойти, потому что Россия не должна иметь право вето на то, кто входит в НАТО", — объяснил обозреватель.По словам Эрлиха, многие чиновники, занимающие руководящие посты в НАТО, не хотят видеть Киев в альянсе из-за "коррупции в украинском правительстве".Он также напомнил о словах американского военного стратега времен холодной войны Джорджа Кеннана, который в свое время предупреждал, что расширение НАТО может привести США к войне с Россией.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.Владимир Путин подчеркивал, что дальнейшее расширение блока на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20220119/amerikantsy-1768598399.html
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в мире, украина, сша, нато, россия
18:42 19.01.2022 (обновлено: 22:49 19.01.2022)
 
В США назвали Украину обузой для НАТО

Американский эксперт Эрлих назвал Украину обузой для НАТО

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В НАТО не рассматривают всерьез возможность того, что Украина может стать членом альянса, заявил американский политический эксперт Клинтон Эрлих в комментарии телеканалу Fox News.
"Украина — это скорее обуза, чем военный актив. Политики настаивают на ее вступлении, аргументируя, что это должно произойти, потому что Россия не должна иметь право вето на то, кто входит в НАТО", — объяснил обозреватель.
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По словам Эрлиха, многие чиновники, занимающие руководящие посты в НАТО, не хотят видеть Киев в альянсе из-за "коррупции в украинском правительстве".
Он также напомнил о словах американского военного стратега времен холодной войны Джорджа Кеннана, который в свое время предупреждал, что расширение НАТО может привести США к войне с Россией.
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Владимир Путин подчеркивал, что дальнейшее расширение блока на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
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