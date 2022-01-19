Премьер Канады пообещал продолжить обучение украинских военных
Премьер Канады Трюдо пообещал продолжить обучение украинских военнослужащих
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада продолжит поддерживать власти Украины, а также обучение украинских военных.
Ранее канадский телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники передавал, что небольшой контингент канадских военных сил специальных операций размещен на Украине на фоне обострения ситуации вокруг этой страны. Телеканал CBC сообщал, что Канада направила 200 военных на Украину для помощи в подготовке местных силовиков.
"Мы находимся там (на Украине) для того, чтобы поддерживать и обучать украинских военных, и мы работаем с международными партнерами и коллегами, чтобы дать ясно понять, что российская агрессия и дальнейшее вторжение в Украину совершенно неприемлемо", - сказал Трюдо.
По его словам, Канада готова выступать с "дипломатическими мерами и санкциями". "Мы обеспечим, чтобы мы всегда помогали народу Украины. Жители Канады будут вместе с союзниками защищать наших друзей на Украине", - заявил премьер страны.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.