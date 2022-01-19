https://ria.ru/20220119/nur-sultan-1768501918.html

Жители Нур-Султана не пришли на митинг, к которому призывал Аблязов

Жители Нур-Султана не пришли на митинг, к которому призывал Аблязов - РИА Новости, 19.01.2022

Жители Нур-Султана не пришли на митинг, к которому призывал Аблязов

Жители столицы Казахстана Нур-Султана не пришли в среду на митинг, к которому призывал проживающий во Франции беглый банкир Аблязов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:36

2022-01-19T10:36

2022-01-19T11:17

беспорядки в казахстане

нур-султан

в мире

казахстан

мухтар аблязов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767024049_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_3a66ddaaf02a0fbe98b956bffbf24948.jpg

НУР-СУЛТАН, 19 янв - РИА Новости. Жители столицы Казахстана Нур-Султана не пришли в среду на митинг, к которому призывал проживающий во Франции беглый банкир Аблязов, передает корреспондент РИА Новости.Аблязов ранее в социальных сетях просил своих сторонников выйти на акции протеста в ряде стран, в том числе у посольств и представительств международных организаций.Как передает корреспондент РИА Новости, людей не было как на площади у одной из главных достопримечательностей казахстанской столицы - монумента "Байтерек" напротив здания МИД республики, так на площади возле акимата (мэрии) столицы.Привычная картина для буднего дня наблюдалась у внешнеполитического ведомства: рядом курсировал общественный транспорт, дороги были свободны, в том числе для пешеходов. Другая ситуация была на площади возле городского акимата: правоохранительные органы ее перекрыли, выставили патрульные машины и своих представителей. Рядом дежурят кареты скорой помощи.Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиард долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220117/protest-1768144221.html

https://ria.ru/20220108/krizis-1766884573.html

нур-султан

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нур-султан, в мире, казахстан, мухтар аблязов