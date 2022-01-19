https://ria.ru/20220119/neft-1768482756.html

Аналитики объяснили рост цен на нефть

Аналитики объяснили рост цен на нефть - РИА Новости, 19.01.2022

Аналитики объяснили рост цен на нефть

Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% на оценках сохранения высокого спроса в мире на это сырьё, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:28

2022-01-19T08:28

2022-01-19T08:28

экономика

brent

опек

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287172_171:1207:1666:2048_1920x0_80_0_0_6bd00699e033a91b3d9d1c68e9f1459c.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% на оценках сохранения высокого спроса в мире на это сырьё, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.55 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,14%, до 88,51 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,24%, до 85,88 доллара. А ранее, ночью, цена барреля Brent превышала и 89 долларов - впервые с 13 октября 2014 года.Трейдеры обратили внимание на вчерашний доклад ОПЕК, согласно которому коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре были ниже средних пятилетних значений на 247 миллионов баррелей и ниже показателя 2015-2019 годов на 221 миллион баррелей.Кроме того, по словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, мировой спрос на нефть может оставаться устойчивым, несмотря на глобальный всплеск случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".Наконец, продолжают поддерживать позитив в котировках и такие новости о диверсионных актах, как в понедельник, когда в столице ОАЭ Абу-Даби произошла серия взрывов. МИД ОАЭ обвинил в этом правящих на севере Йемена хуситов. В частности, возле складов с горючим нефтяной компании ADNOC взорвались три цистерны с топливом. Другой взрыв спровоцировал небольшой пожар в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби.

https://ria.ru/20220119/rubl-1768471289.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, brent, опек, цены на нефть