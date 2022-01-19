Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/neft-1768482756.html
Аналитики объяснили рост цен на нефть
Аналитики объяснили рост цен на нефть - РИА Новости, 19.01.2022
Аналитики объяснили рост цен на нефть
Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% на оценках сохранения высокого спроса в мире на это сырьё, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:28
2022-01-19T08:28
экономика
brent
опек
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287172_171:1207:1666:2048_1920x0_80_0_0_6bd00699e033a91b3d9d1c68e9f1459c.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% на оценках сохранения высокого спроса в мире на это сырьё, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.55 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,14%, до 88,51 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,24%, до 85,88 доллара. А ранее, ночью, цена барреля Brent превышала и 89 долларов - впервые с 13 октября 2014 года.Трейдеры обратили внимание на вчерашний доклад ОПЕК, согласно которому коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре были ниже средних пятилетних значений на 247 миллионов баррелей и ниже показателя 2015-2019 годов на 221 миллион баррелей.Кроме того, по словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, мировой спрос на нефть может оставаться устойчивым, несмотря на глобальный всплеск случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".Наконец, продолжают поддерживать позитив в котировках и такие новости о диверсионных актах, как в понедельник, когда в столице ОАЭ Абу-Даби произошла серия взрывов. МИД ОАЭ обвинил в этом правящих на севере Йемена хуситов. В частности, возле складов с горючим нефтяной компании ADNOC взорвались три цистерны с топливом. Другой взрыв спровоцировал небольшой пожар в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби.
https://ria.ru/20220119/rubl-1768471289.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287172_339:977:1767:2048_1920x0_80_0_0_f68eeacc3ae5916496e79410cca63455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, brent, опек, цены на нефть
08:28 19.01.2022
 
Аналитики объяснили рост цен на нефть

Аналитики CBA объяснили рост цен на нефть сохранением высокого спроса в услових пандемии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% на оценках сохранения высокого спроса в мире на это сырьё, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,14%, до 88,51 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,24%, до 85,88 доллара. А ранее, ночью, цена барреля Brent превышала и 89 долларов - впервые с 13 октября 2014 года.
Трейдеры обратили внимание на вчерашний доклад ОПЕК, согласно которому коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре были ниже средних пятилетних значений на 247 миллионов баррелей и ниже показателя 2015-2019 годов на 221 миллион баррелей.
Кроме того, по словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, мировой спрос на нефть может оставаться устойчивым, несмотря на глобальный всплеск случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".
Наконец, продолжают поддерживать позитив в котировках и такие новости о диверсионных актах, как в понедельник, когда в столице ОАЭ Абу-Даби произошла серия взрывов. МИД ОАЭ обвинил в этом правящих на севере Йемена хуситов. В частности, возле складов с горючим нефтяной компании ADNOC взорвались три цистерны с топливом. Другой взрыв спровоцировал небольшой пожар в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
 
ЭкономикаBrentОПЕКЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиями
08:57На Кубани выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
08:53Обстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойной
08:52В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки
08:48Глава Минвостока рассказал о столицах российской Арктики
08:42Стрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафом
08:40Американский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvil
08:40В Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из Москвы
08:35На Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном"
08:30На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВО
08:28Аналитики объяснили рост цен на нефть
08:25Глава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в год
08:19В Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированиях
08:17Чекунков назвал причину роста цен в ДФО
08:08В Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19
08:00Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов
07:51Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
07:48В ДТП со скорой в Комсомольске-на-Амуре погиб один человек
07:40Россия снизила вложения в американские гособлигации
07:35Чекунков оценил проект строительства моста на Сахалин
Лента новостейМолния
Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиямиНа Кубани выявили первые случаи заражения омикрон-штаммомОбстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойнойВ Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациенткиГлава Минвостока рассказал о столицах российской АрктикиСтрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафомАмериканский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvilВ Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из МосквыНа Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном" На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВОАналитики объяснили рост цен на нефтьГлава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в годВ Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированияхЧекунков назвал причину роста цен в ДФОВ Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантовСиноптики рассказали о погоде в Москве в средуВ ДТП со скорой в Комсомольске-на-Амуре погиб один человекРоссия снизила вложения в американские гособлигацииЧекунков оценил проект строительства моста на Сахалин