https://ria.ru/20220119/neft-1768477999.html

Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила 89 долларов

Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила 89 долларов - РИА Новости, 19.01.2022

Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила 89 долларов

Стоимость североморской смеси Brent впервые с 13 октября 2014 года преодолела отметку в 89 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T04:54

2022-01-19T04:54

2022-01-19T08:50

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Стоимость североморской смеси Brent впервые с 13 октября 2014 года преодолела отметку в 89 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 05:08 мск цена мартовских фьючерсов этой марки росла на 0,60 процента — до 89,03 доллара за баррель, WTI — на 1,80 процента, до 86,36 доллара.Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.Завтра ожидается статистика по недельным запасам нефти в США. В прошлый раз они упали до минимума с октября 2018 года.

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