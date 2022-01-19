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Москве нужны гарантии невступления Грузии и Украины в НАТО, заявил Рябков
Москве нужны гарантии невступления Грузии и Украины в НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 19.01.2022
Москве нужны гарантии невступления Грузии и Украины в НАТО, заявил Рябков
Москве не нужен мораторий на расширение НАТО, а нужны четкие гарантии невступления в альянс Грузии и Украины, казал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:59
2022-01-19T15:09
в мире
украина
грузия
нато
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москве не нужен мораторий на расширение НАТО, а нужны четкие гарантии невступления в альянс Грузии и Украины, казал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для нас приоритетом является достижение юридически обязывающих, твердых гарантий со стороны США, что эта страна (Украина) и другие страны, которые мы уже упоминали, не станут членами НАТО. Это известная формула бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что это не произойдет никогда", - сказал Рябков на площадке клуба "Валдай".В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
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в мире, украина, грузия, нато, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
14:59 19.01.2022 (обновлено: 15:09 19.01.2022)
 
Москве нужны гарантии невступления Грузии и Украины в НАТО, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Москве нужны четкие гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москве не нужен мораторий на расширение НАТО, а нужны четкие гарантии невступления в альянс Грузии и Украины, казал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Для нас приоритетом является достижение юридически обязывающих, твердых гарантий со стороны США, что эта страна (Украина) и другие страны, которые мы уже упоминали, не станут членами НАТО. Это известная формула бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что это не произойдет никогда", - сказал Рябков на площадке клуба "Валдай".
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
Американский военнослужащий во время учений НАТО на Украине - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 02:16
Экс-генсек НАТО предложил способ вступления Украины и Грузии в альянс
 
В миреУкраинаГрузияНАТОСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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