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Рябков рассказал, как Россия будет бороться с расширением НАТО
Рябков рассказал, как Россия будет бороться с расширением НАТО - РИА Новости, 19.01.2022
Рябков рассказал, как Россия будет бороться с расширением НАТО
Россия будет делать все возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:51
2022-01-19T14:59
в мире
украина
нато
россия
киев
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия будет делать все возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это то, что находится в центре интересов безопасности России. И мы сделаем все возможное, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам. И проекты решения, которые были предложены США (в Женеве) предлагают путь вперед - найти дипломатическое решение", - сказал Рябков на площадке клуба "Валдай".Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
https://ria.ru/20220118/ukraina-1768457174.html
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в мире, украина, нато, россия, киев, сергей рябков, ситуация в днр и лнр
14:51 19.01.2022 (обновлено: 14:59 19.01.2022)
 
Рябков рассказал, как Россия будет бороться с расширением НАТО

Рябков: Россия будет бороться с вступлением Украины в НАТО дипломатическими средствами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия будет делать все возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это то, что находится в центре интересов безопасности России. И мы сделаем все возможное, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам. И проекты решения, которые были предложены СШАЖеневе) предлагают путь вперед - найти дипломатическое решение", - сказал Рябков на площадке клуба "Валдай".
Военнослужащие нацгвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 21:04
Украину предупредили о раздроблении страны в случае вступления в НАТО
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 18:43
Украину предупредили о потере территорий в случае вступления в НАТО
 
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