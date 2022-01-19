https://ria.ru/20220119/nato-1768557857.html

Рябков рассказал, как Россия будет бороться с расширением НАТО

Рябков рассказал, как Россия будет бороться с расширением НАТО - РИА Новости, 19.01.2022

Рябков рассказал, как Россия будет бороться с расширением НАТО

Россия будет делать все возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:51

2022-01-19T14:51

2022-01-19T14:59

в мире

украина

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сергей рябков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия будет делать все возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это то, что находится в центре интересов безопасности России. И мы сделаем все возможное, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам. И проекты решения, которые были предложены США (в Женеве) предлагают путь вперед - найти дипломатическое решение", - сказал Рябков на площадке клуба "Валдай".Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768457174.html

https://ria.ru/20220114/ukraina-1767912655.html

украина

россия

киев

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в мире, украина, нато, россия, киев, сергей рябков, ситуация в днр и лнр