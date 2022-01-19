14:51 19.01.2022 (обновлено: 14:59 19.01.2022)
Рябков рассказал, как Россия будет бороться с расширением НАТО
Рябков: Россия будет бороться с вступлением Украины в НАТО дипломатическими средствами
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия будет делать все возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это то, что находится в центре интересов безопасности России. И мы сделаем все возможное, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам. И проекты решения, которые были предложены США (в Женеве) предлагают путь вперед - найти дипломатическое решение", - сказал Рябков на площадке клуба "Валдай".
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.