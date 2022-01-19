https://ria.ru/20220119/nasilie-1768584934.html

Супругов из Белгородской области заподозрили в изнасиловании своих детей

Супругов из Белгородской области заподозрили в изнасиловании своих детей - РИА Новости, 19.01.2022

Супругов из Белгородской области заподозрили в изнасиловании своих детей

Супружеская пара из Белгородской области обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении сына и дочери, сообщает в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:33

2022-01-19T16:33

2022-01-19T16:33

происшествия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Супружеская пара из Белгородской области обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении сына и дочери, сообщает в среду управление СК РФ по региону. По данным следствия, в январе этого года 44-летний житель области заявил в полицию, что подозревает 20-летнего знакомого в изнасиловании своей 13-летней дочери."В ходе проверки доводов заявления Новооскольским межрайонным следственным отделом установлено, что девочка, действительно, вступала в интимные отношения с 20-летним подозреваемым по взаимному согласию, кроме того, она рассказала, что ее мать и отец совершали в отношении нее и ее 10-летнего брата преступления против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении.По фактам совершения ряда преступлений против половой неприкосновенности двоих несовершеннолетних возбуждены уголовные дела."Отец и 36-летняя мать детей задержаны в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Им предъявлено обвинение в совершении изнасилования и совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних", - сообщает следствие, отмечая, что за данные преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении матери детей находится в стадии рассмотрения. По информации следствия, дети помещены в социальные реабилитационные учреждения, где им оказывается помощь, в том числе психологическая в рамках региональной программы реабилитации жертв сексуального насилия.

https://ria.ru/20211118/sud-1759637443.html

https://ria.ru/20211110/iznasilovanie-1758467349.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия