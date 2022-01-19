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Супругов из Белгородской области заподозрили в изнасиловании своих детей
Супругов из Белгородской области заподозрили в изнасиловании своих детей - РИА Новости, 19.01.2022
Супругов из Белгородской области заподозрили в изнасиловании своих детей
Супружеская пара из Белгородской области обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении сына и дочери, сообщает в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:33
2022-01-19T16:33
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Супружеская пара из Белгородской области обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении сына и дочери, сообщает в среду управление СК РФ по региону. По данным следствия, в январе этого года 44-летний житель области заявил в полицию, что подозревает 20-летнего знакомого в изнасиловании своей 13-летней дочери."В ходе проверки доводов заявления Новооскольским межрайонным следственным отделом установлено, что девочка, действительно, вступала в интимные отношения с 20-летним подозреваемым по взаимному согласию, кроме того, она рассказала, что ее мать и отец совершали в отношении нее и ее 10-летнего брата преступления против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении.По фактам совершения ряда преступлений против половой неприкосновенности двоих несовершеннолетних возбуждены уголовные дела."Отец и 36-летняя мать детей задержаны в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Им предъявлено обвинение в совершении изнасилования и совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних", - сообщает следствие, отмечая, что за данные преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении матери детей находится в стадии рассмотрения. По информации следствия, дети помещены в социальные реабилитационные учреждения, где им оказывается помощь, в том числе психологическая в рамках региональной программы реабилитации жертв сексуального насилия.
https://ria.ru/20211118/sud-1759637443.html
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:33 19.01.2022
 
Супругов из Белгородской области заподозрили в изнасиловании своих детей

Супругов из Белгородской области заподозрили в сексуальном насилии над собственными детьми

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Супружеская пара из Белгородской области обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении сына и дочери, сообщает в среду управление СК РФ по региону. По данным следствия, в январе этого года 44-летний житель области заявил в полицию, что подозревает 20-летнего знакомого в изнасиловании своей 13-летней дочери.
"В ходе проверки доводов заявления Новооскольским межрайонным следственным отделом установлено, что девочка, действительно, вступала в интимные отношения с 20-летним подозреваемым по взаимному согласию, кроме того, она рассказала, что ее мать и отец совершали в отношении нее и ее 10-летнего брата преступления против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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Дело жителя Иркутской области, насиловавшего свою дочь, передали в суд
По фактам совершения ряда преступлений против половой неприкосновенности двоих несовершеннолетних возбуждены уголовные дела.
"Отец и 36-летняя мать детей задержаны в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Им предъявлено обвинение в совершении изнасилования и совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних", - сообщает следствие, отмечая, что за данные преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении матери детей находится в стадии рассмотрения. По информации следствия, дети помещены в социальные реабилитационные учреждения, где им оказывается помощь, в том числе психологическая в рамках региональной программы реабилитации жертв сексуального насилия.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября 2021, 20:04
В Москве покончил с собой мужчина, обвиненный дочерью в изнасиловании
 
ПроисшествияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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