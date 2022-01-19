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В Госдуме предложили уголовно наказывать за психическое насилие
В Госдуме предложили уголовно наказывать за психическое насилие - РИА Новости, 19.01.2022
В Госдуме предложили уголовно наказывать за психическое насилие
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психологическое насилие. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:33
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психологическое насилие."Хотелось бы, чтобы ко второму чтению (законопроекта о наказании за побои - ред.) все-таки подумали касательно угроз за применение насилия, внести все-таки в уголовный кодекс насилие не только физическое, но и психическое", - сказала Панькина на заседании комитета по госстроительству в среду.
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госдума рф, общество, здоровье - общество
11:33 19.01.2022 (обновлено: 11:45 19.01.2022)
 
В Госдуме предложили уголовно наказывать за психическое насилие

Депутат Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психическое насилие

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психологическое насилие.
"Хотелось бы, чтобы ко второму чтению (законопроекта о наказании за побои - ред.) все-таки подумали касательно угроз за применение насилия, внести все-таки в уголовный кодекс насилие не только физическое, но и психическое", - сказала Панькина на заседании комитета по госстроительству в среду.
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