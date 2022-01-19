https://ria.ru/20220119/nasilie-1768515369.html

В Госдуме предложили уголовно наказывать за психическое насилие

В Госдуме предложили уголовно наказывать за психическое насилие - РИА Новости, 19.01.2022

В Госдуме предложили уголовно наказывать за психическое насилие

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психологическое насилие. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:33

2022-01-19T11:33

2022-01-19T11:45

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психологическое насилие."Хотелось бы, чтобы ко второму чтению (законопроекта о наказании за побои - ред.) все-таки подумали касательно угроз за применение насилия, внести все-таки в уголовный кодекс насилие не только физическое, но и психическое", - сказала Панькина на заседании комитета по госстроительству в среду.

https://ria.ru/20211112/nasilie-1758639399.html

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госдума рф, общество, здоровье - общество