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Пациент, напавший на врачей скорой в Саратове, был пьян
Пациент, напавший на врачей скорой в Саратове, был пьян - РИА Новости, 19.01.2022
Пациент, напавший на врачей скорой в Саратове, был пьян
Пациент, набросившийся на бригаду скорой помощи в Саратове, находился в состоянии алкогольного опьянения и прежде был судим за оскорбление представителя власти, РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T20:20
2022-01-19T20:20
2022-01-19T20:20
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости. Пациент, набросившийся на бригаду скорой помощи в Саратове, находился в состоянии алкогольного опьянения и прежде был судим за оскорбление представителя власти, сообщила прокуратура региона.Ранее в минздраве региона РИА Новости сообщили, что мужчина вызвал бригаду скорой помощи, предположив у себя сердечный приступ, но когда медики прибыли в квартиру дома на улице Шелковичная, пациент проявил агрессию и набросился на них с кулаками, серьезных травм он не нанес. Полиция составила в отношении 52-летнего пациента протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", материалы будут переданы в суд. Региональное управление СК РФ начало проверку по данному факту."Личность мужчины установлена, им оказался 52-летний житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в 2018 году он привлекался к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", - говорится в сообщении.Прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки по факту нападения на врача, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20211028/napadenie-1756657938.html
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия
Пациент, напавший на врачей скорой в Саратове, был пьян
Пациент, напавший на бригаду скорой помощи в Саратове, был пьян