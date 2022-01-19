https://ria.ru/20220119/napadenie-1768631911.html

Пациент, напавший на врачей скорой в Саратове, был пьян

Пациент, напавший на врачей скорой в Саратове, был пьян - РИА Новости, 19.01.2022

Пациент, напавший на врачей скорой в Саратове, был пьян

Пациент, набросившийся на бригаду скорой помощи в Саратове, находился в состоянии алкогольного опьянения и прежде был судим за оскорбление представителя власти, РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:20

2022-01-19T20:20

2022-01-19T20:20

происшествия

саратов

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россия

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САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости. Пациент, набросившийся на бригаду скорой помощи в Саратове, находился в состоянии алкогольного опьянения и прежде был судим за оскорбление представителя власти, сообщила прокуратура региона.Ранее в минздраве региона РИА Новости сообщили, что мужчина вызвал бригаду скорой помощи, предположив у себя сердечный приступ, но когда медики прибыли в квартиру дома на улице Шелковичная, пациент проявил агрессию и набросился на них с кулаками, серьезных травм он не нанес. Полиция составила в отношении 52-летнего пациента протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", материалы будут переданы в суд. Региональное управление СК РФ начало проверку по данному факту."Личность мужчины установлена, им оказался 52-летний житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в 2018 году он привлекался к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", - говорится в сообщении.Прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки по факту нападения на врача, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211028/napadenie-1756657938.html

https://ria.ru/20210923/ufa-1751460253.html

саратов

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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия