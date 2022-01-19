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Президент Ирана совершил намаз в здании Кремля после переговоров с Путиным

Президент Ирана совершил намаз в здании Кремля после переговоров с Путиным - РИА Новости, 19.01.2022

Президент Ирана совершил намаз в здании Кремля после переговоров с Путиным

Президент Ирана Ибрахим Раиси по завершению переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным совершил вечерний намаз в здании Кремля, передает... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:59

2022-01-19T17:59

2022-01-19T17:59

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси по завершению переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным совершил вечерний намаз в здании Кремля, передает агентство Tasnim.Иранское агентство опубликовало в своем Telegram-канале фотографию, на которой изображен иранский президент, совершающий намаз на специальном коврике в здании Кремля.Раиси в среду совершил первый визит в Москву с момента начала его президентского срока в августе 2021 года. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию очень важен, в рамках которого нужно будет провести "инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана". Он подчеркнул, что стороны также обсудят проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях. В ходе своего визита в четверг Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы, а также посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством.

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в мире, иран, москва, владимир путин, россия, религия, ибрахим раиси