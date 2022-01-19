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Религия
https://ria.ru/20220119/musulmane-1768509708.html
Раввин рассказал об отношении российских мусульман к евреям
Раввин рассказал об отношении российских мусульман к евреям - РИА Новости, 19.01.2022
Раввин рассказал об отношении российских мусульман к евреям
Среди лидеров российских мусульман нет тех, кто позволял бы себе антисемитские выпады и угрозы, в Европе такие случаи отмечены в Великобритании, сказал РИА... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:08
2022-01-19T11:08
религия
техас
сша
джо байден
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федерация еврейских общин россии
telegram (приложение)
фбр
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Среди лидеров российских мусульман нет тех, кто позволял бы себе антисемитские выпады и угрозы, в Европе такие случаи отмечены в Великобритании, сказал РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич."У нас нет в России видных исламских деятелей, которые позволяли бы себе в своей риторике какие-то антисемитские выражения, выпады, угрозы. Впрочем это справедливо и по отношению к Европе тоже. Может быть, только в Великобритании было несколько ситуаций, что на фоне какого-то арабо-израильского конфликта кто-то из мусульманских религиозных лидеров говорил что-либо резкое, но достаточно давно", - сказал РИА Новости Гуревич.Он отметил, что речь идет о лидерах официально зарегистрированных организаций. "В интернете можно найти все что угодно, и подписчик какого-нибудь экстремистского Telegram-канала может оттуда брать, как ему кажется, правдивую информацию и узнавать уровень всех бед, искать возможность мести", - пояснил он.15 января преступник, в котором опознали 44-летнего подданного Великобритании Малика Фейсала Акрама, совершил нападение на синагогу в Техасе и взял заложников. Акрам, по сообщениям СМИ, добивался освобождения пакистанки Аафии Сиддики, которая отбывает в США 86-летний тюремный срок за покушение на американского военного в Афганистане. Акрам удерживал четырех человек, в том числе раввина. В ходе противостояния он отпустил одного из заложников. Террорист был ликвидирован бойцами спецназа, освободившими в субботу всех трех заложников после десятичасового противостояния.ФБР пришло к выводу, что мужчина действовал в одиночку. Президент США Джо Байден ранее назвал захват заложников в техасской синагоге "актом террора".Раввин Гуревич отметил, что в России не было случаев захватов заложников в синагогах с предъявлением требований"Как правило, бывают катализатором какие-то действия израильской военной администрации в отношении Палестины, когда происходит серьезная эскалация с той и другой стороны. Обстреливают, принимаются меры - естественно, есть жертвы, и даже при высокоточном оружии невозможно с дрона или какого-то самолета обойтись без гражданских жертв. Это только в газетах пишут, что операция была мирно проведена, тем не менее есть гражданские жертвы, и никто не исключает некую случайность. Мало ли, кто-то находился рядом с машиной, в которой был террорист", - сказал РИА Новости Гуревич."Чтобы у нас в связи с событием в Америке, в штате Техас, происходило дополнительное усиление мер безопасности - такого нет, потому что, в принципе, нет предпосылок предполагать подобное. Как правило, бывают катализатором какие-то действия израильской военной администрации в отношении Палестины, когда происходит серьезная эскалация с той и другой стороны", - добавил он.
https://ria.ru/20220118/antisemitizm-1768362153.html
https://ria.ru/20220117/oruzhie-1768135614.html
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техас, сша, джо байден, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федерация еврейских общин россии, telegram (приложение), фбр, россия
11:08 19.01.2022
 

Раввин рассказал об отношении российских мусульман к евреям

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент Федерации еврейских общин России Александр Борода и верховный муфтий России Талгат Таджуддин перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода и верховный муфтий России Талгат Таджуддин перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Среди лидеров российских мусульман нет тех, кто позволял бы себе антисемитские выпады и угрозы, в Европе такие случаи отмечены в Великобритании, сказал РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич.
"У нас нет в России видных исламских деятелей, которые позволяли бы себе в своей риторике какие-то антисемитские выражения, выпады, угрозы. Впрочем это справедливо и по отношению к Европе тоже. Может быть, только в Великобритании было несколько ситуаций, что на фоне какого-то арабо-израильского конфликта кто-то из мусульманских религиозных лидеров говорил что-либо резкое, но достаточно давно", - сказал РИА Новости Гуревич.
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Он отметил, что речь идет о лидерах официально зарегистрированных организаций. "В интернете можно найти все что угодно, и подписчик какого-нибудь экстремистского Telegram-канала может оттуда брать, как ему кажется, правдивую информацию и узнавать уровень всех бед, искать возможность мести", - пояснил он.
15 января преступник, в котором опознали 44-летнего подданного Великобритании Малика Фейсала Акрама, совершил нападение на синагогу в Техасе и взял заложников. Акрам, по сообщениям СМИ, добивался освобождения пакистанки Аафии Сиддики, которая отбывает в США 86-летний тюремный срок за покушение на американского военного в Афганистане. Акрам удерживал четырех человек, в том числе раввина. В ходе противостояния он отпустил одного из заложников. Террорист был ликвидирован бойцами спецназа, освободившими в субботу всех трех заложников после десятичасового противостояния.
ФБР пришло к выводу, что мужчина действовал в одиночку. Президент США Джо Байден ранее назвал захват заложников в техасской синагоге "актом террора".
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Раввин Гуревич отметил, что в России не было случаев захватов заложников в синагогах с предъявлением требований
"Как правило, бывают катализатором какие-то действия израильской военной администрации в отношении Палестины, когда происходит серьезная эскалация с той и другой стороны. Обстреливают, принимаются меры - естественно, есть жертвы, и даже при высокоточном оружии невозможно с дрона или какого-то самолета обойтись без гражданских жертв. Это только в газетах пишут, что операция была мирно проведена, тем не менее есть гражданские жертвы, и никто не исключает некую случайность. Мало ли, кто-то находился рядом с машиной, в которой был террорист", - сказал РИА Новости Гуревич.
"Чтобы у нас в связи с событием в Америке, в штате Техас, происходило дополнительное усиление мер безопасности - такого нет, потому что, в принципе, нет предпосылок предполагать подобное. Как правило, бывают катализатором какие-то действия израильской военной администрации в отношении Палестины, когда происходит серьезная эскалация с той и другой стороны", - добавил он.
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РелигияТехасСШАДжо БайденМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федерация еврейских общин РоссииTelegram (приложение)ФБРРоссия
 
 
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