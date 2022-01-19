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В выходные в Москве ожидаются морозные ночи и небольшой снег
В выходные в Москве ожидаются морозные ночи и небольшой снег - РИА Новости, 19.01.2022
В выходные в Москве ожидаются морозные ночи и небольшой снег
Морозные ночи и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:00
2022-01-19T12:00
2022-01-19T12:00
общество
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москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Морозные ночи и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные такой хорошей погоды, как сегодня, не будет. Погоду будет определять новый атлантический циклон, он идёт по траектории ныряющего циклона, в Псковской области, мы будем находиться вблизи его центра. 22 января облачная погода, больше снега будет в ночь на субботу, днем небольшой снег. Пока что морозная погода: в ночные часы минус 10-15, в Москве - минус 10-12, дневная минус 3-5, по области до минус 8", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, в воскресенье атмосферное давление немного подрастёт, погода будет облачная с прояснениями, небольшой снег только местами, ночью ожидается минус 8-13 градусов, дневная температура - минус 5-7.
https://ria.ru/20220119/morozy-1768513556.html
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общество, псковская область, москва, татьяна позднякова
В выходные в Москве ожидаются морозные ночи и небольшой снег
Специалист Метеобюро Позднякова: в выходные в Москве ожидаются морозные ночи