https://ria.ru/20220119/morozy-1768513556.html
Москвичам пообещали новую волну морозов
Москвичам пообещали новую волну морозов - РИА Новости, 19.01.2022
Москвичам пообещали новую волну морозов
Передышка в снегопадах ожидается в Москве на следующей неделе, морозы станут усиливаться, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:26
2022-01-19T11:26
2022-01-19T11:34
общество
москва
погода
зима (время года)
урал
татьяна позднякова
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Передышка в снегопадах ожидается в Москве на следующей неделе, морозы станут усиливаться, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Начиная со следующей недели у нас существенных осадков не ожидается, а морозы станут усиливаться. Погоду будет определять антициклон над Уралом, у нас будет хоть короткая, но передышка в снегопадах", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, погода, зима (время года), урал, татьяна позднякова, россия
11:26 19.01.2022 (обновлено: 11:34 19.01.2022)
Москвичам пообещали новую волну морозов
Синоптик Метеобюро Позднякова: морозы станут усиливаться в Москве на следующей неделе