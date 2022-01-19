https://ria.ru/20220119/morozy-1768513556.html

Москвичам пообещали новую волну морозов

Москвичам пообещали новую волну морозов - РИА Новости, 19.01.2022

Москвичам пообещали новую волну морозов

Передышка в снегопадах ожидается в Москве на следующей неделе, морозы станут усиливаться, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:26

2022-01-19T11:26

2022-01-19T11:34

общество

москва

погода

зима (время года)

урал

татьяна позднякова

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Передышка в снегопадах ожидается в Москве на следующей неделе, морозы станут усиливаться, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Начиная со следующей недели у нас существенных осадков не ожидается, а морозы станут усиливаться. Погоду будет определять антициклон над Уралом, у нас будет хоть короткая, но передышка в снегопадах", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20220117/zima-1768201689.html

москва

урал

россия

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общество, москва, погода, зима (время года), урал, татьяна позднякова, россия