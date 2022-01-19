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Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский - РИА Новости, 19.01.2022
Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Киев хочет активизировать работу всех переговорных... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T23:01
2022-01-19T23:01
в мире
украина
киев
сша
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
энтони блинкен
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Киев хочет активизировать работу всех переговорных форматов, в частности открыть путь к проведению саммита "нормандского формата", и отметил, что Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию.Ранее Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита. Зеленский ранее заявил по итогам встречи с Блинкеном, что поблагодарил его за вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины и рассчитывает на дальнейшее усиление экономического и финансового взаимодействия."Наша встреча еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны США и подтверждает фундаментальный принцип, что никакие решения по Украине не принимаются без Украины… Мы хотим активизировать работу всех переговорных форматов и открыть путь к проведению "нормандского саммита", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента по итогам встречи с Блинкеном.По данным пресс-службы, стороны обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и шаги, предпринимаемые в рамках существующих переговорных форматов, а также других модальностей политико-дипломатического урегулирования. Кроме того, Зеленский и Блинкен обсудили двустороннее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. "Чтобы делать очень быстрые шаги, чтобы модернизировать армию, нужна помощь, особенно в столь непростые времена", - цитирует президента Украины пресс-служба.Также на встрече Зеленский поднял вопрос поддержки евроатлантических стремлений Украины и заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью "сдерживания агрессивных намерений Кремля".Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220119/zelenskiy-1768643587.html
https://ria.ru/20220119/blinken-1768558285.html
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, энтони блинкен, россия
23:01 19.01.2022
 
Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский

Зеленский на встрече с Блинкеном: Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Киев хочет активизировать работу всех переговорных форматов, в частности открыть путь к проведению саммита "нормандского формата", и отметил, что Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию.
Ранее Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита. Зеленский ранее заявил по итогам встречи с Блинкеном, что поблагодарил его за вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины и рассчитывает на дальнейшее усиление экономического и финансового взаимодействия.
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"Наша встреча еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны США и подтверждает фундаментальный принцип, что никакие решения по Украине не принимаются без Украины… Мы хотим активизировать работу всех переговорных форматов и открыть путь к проведению "нормандского саммита", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента по итогам встречи с Блинкеном.
По данным пресс-службы, стороны обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и шаги, предпринимаемые в рамках существующих переговорных форматов, а также других модальностей политико-дипломатического урегулирования. Кроме того, Зеленский и Блинкен обсудили двустороннее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. "Чтобы делать очень быстрые шаги, чтобы модернизировать армию, нужна помощь, особенно в столь непростые времена", - цитирует президента Украины пресс-служба.
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Также на встрече Зеленский поднял вопрос поддержки евроатлантических стремлений Украины и заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью "сдерживания агрессивных намерений Кремля".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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В США назвали Украину обузой для НАТО
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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