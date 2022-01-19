https://ria.ru/20220119/mladenets-1768544604.html
В Мордовии нашли брошенного в пакете младенца
В Мордовии нашли брошенного в пакете младенца - РИА Новости, 19.01.2022
В Мордовии нашли брошенного в пакете младенца
Пакет с младенцем обнаружили жители частного дома в городе Ардатове на своем крыльце, девочку доставили в больницу, ее мать ищут, сообщает МВД по Мордовии. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:55
2022-01-19T13:55
2022-01-19T14:21
происшествия
ардатов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Пакет с младенцем обнаружили жители частного дома в городе Ардатове на своем крыльце, девочку доставили в больницу, ее мать ищут, сообщает МВД по Мордовии."Утром 19 января в дежурную часть полиции поступило сообщение местных жителей, проживающих по переулку Полежаева в городе Ардатове, об обнаружении у крыльца их частного дома пакет, в котором находилась новорожденная девочка, завернутая в материю", - говорится в сообщении.На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и медицинские работники. Ребенок был доставлен в больницу. По предварительным данным, девочка рождена в течение прошедших нескольких суток."В настоящий момент сотрудники отделения уголовного розыска осуществляют комплекс мероприятий, направленных на установление матери новорожденной", - подчеркивается в сообщении.
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ардатов
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происшествия, ардатов, республика мордовия
13:55 19.01.2022 (обновлено: 14:21 19.01.2022)
В Мордовии нашли брошенного в пакете младенца
В Мордовии на крыльце частного дома нашли брошенную в пакете новорожденную девочку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости.
Пакет с младенцем обнаружили жители частного дома в городе Ардатове
на своем крыльце, девочку доставили в больницу, ее мать ищут, сообщает МВД по Мордовии.
"Утром 19 января в дежурную часть полиции поступило сообщение местных жителей, проживающих по переулку Полежаева в городе Ардатове, об обнаружении у крыльца их частного дома пакет, в котором находилась новорожденная девочка, завернутая в материю", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и медицинские работники. Ребенок был доставлен в больницу. По предварительным данным, девочка рождена в течение прошедших нескольких суток.
"В настоящий момент сотрудники отделения уголовного розыска осуществляют комплекс мероприятий, направленных на установление матери новорожденной", - подчеркивается в сообщении.