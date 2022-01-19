https://ria.ru/20220119/miting-1768542024.html

Полиция применила газ против сторонников Порошенко у здания суда в Киеве

Полиция применила газ против сторонников Порошенко у здания суда в Киеве - РИА Новости, 19.01.2022

Полиция применила газ против сторонников Порошенко у здания суда в Киеве

Киевская полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, которые собрались у здания Печерского районного суда,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:38

2022-01-19T13:38

2022-01-19T23:12

в мире

киев

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Киевская полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, которые собрались у здания Печерского районного суда, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В понедельник суд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать политика с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. У бывшего главы государства статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюремного заключения.Ранее возле здания суда сторонники Порошенко попытались организовать места обогрева и печки, но полиция попросила убрать эти конструкции, из-за чего произошла толкотня, но в результате ситуацию удалось урегулировать.Однако позже столкновения возобновились, силовики установили кордон и пытались оттеснить митингующих. Также сотрудница телеканала "Прямой" заявила, что их оператор пострадал во время потасовки.По данным корреспондента РИА Новости, после применения полицией газа несколько человек ушли с митинга, чтобы промыть глаза. При этом у протестующих забрали бочки, в которых они хотели жечь костер. После столкновений часть силовиков покинули улицу Владимирскую около суда. Обстановка успокоилась. По оценкам корреспондента, сейчас у здания примерно 500 человек. Сторонники экс-президента продолжают приходить на митинг.С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне и вернулся 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

https://ria.ru/20220118/poroshenko-1768391451.html

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LIVE: Суд по избранию меры пресечения Порошенко LIVE: Суд по избранию меры пресечения Порошенко 2022-01-19T13:38 true PT57M27S

Столкновения между сторонниками Порошенко и полицией у суда в Киеве Киевская полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, которые собрались у здания Печерского районного суда, где ожидается оглашение решения по избранию меры пресечения политику. 2022-01-19T13:38 true PT1M05S

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в мире, киев, петр порошенко, европейская солидарность