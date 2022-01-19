https://ria.ru/20220119/mir-1768472796.html

Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries

Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries - РИА Новости, 19.01.2022

Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries

Российская платежная система "Мир" стала самой популярной при оплате товаров на сайте онлайн-ритейлера Wildberries по итогам прошлого года, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T01:06

2022-01-19T01:06

2022-01-19T01:07

экономика

общество

технологии

москва

платежная система "мир"

wildberries

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская платежная система "Мир" стала самой популярной при оплате товаров на сайте онлайн-ритейлера Wildberries по итогам прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Наибольший объем транзакций, по данным компании, пришелся на декабрь и составил 41 миллиард рублей - это период высокого сезона, когда россияне активно совершали новогодние покупки. По сравнению с декабрем 2020 года объем платежей вырос в 2,8 раза год к году. Активно пользовались клиенты для оплаты и Системой быстрых платежей - в декабре она показала рост в 17,6 раза по сравнению с декабрем 2020 года.Прошлым летом между Wildberries и международными платежными системами Visa и Mastercard разгорелся конфликт из-за порядка формирования цен на товары. Wildberries 17 августа объявил о снижении цен при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Компания тогда пояснила, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными системами.Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера. Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар. Позднее ритейлер изменил формат отображения своих цен на товар, убрав из него упоминание о наличии комиссии в случае оплаты картами Visa и Mastercard. После этого Visa сообщила, что больше не фиксирует нарушений правил компанией Wildberries.

https://ria.ru/20211220/stavka-1764533520.html

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экономика, общество, технологии, москва, платежная система "мир", wildberries, россия