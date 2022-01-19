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В Белоруссии обвинили Польшу в искажении ситуации с повреждением герба
В Белоруссии обвинили Польшу в искажении ситуации с повреждением герба - РИА Новости, 19.01.2022
В Белоруссии обвинили Польшу в искажении ситуации с повреждением герба
Польская сторона искажает ситуацию с повреждением белорусского герба на границе двух стран, придает инциденту "информационный импульс, используя тактику больше... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:25
2022-01-19T11:27
в мире
белоруссия
минск
польша
следственный комитет россии (ск рф)
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Польская сторона искажает ситуацию с повреждением белорусского герба на границе двух стран, придает инциденту "информационный импульс, используя тактику больше вбросов и меньше правды", заявил РИА Новости в среду официальный представитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский.Ранее СК Белоруссии сообщил, что на белорусско-польской границе обнаружено повреждение пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Белоруссии в виде пробоин, предположительно, от найденных рядом металлических шариков. Возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственными символами". Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что проинформировал польскую сторону о повреждении герба. В белорусском ведомстве назвали обстрел со стороны Польши белорусского пограничного столба провокацией. Между тем в пограничной службе Польши заявили, что зафиксировали, как белорусские силовики сняли с пограничных столбов несколько щитков с изображением герба, а "потом через несколько часов приехали и начались съемки". Там также заявили, что ранее Минск отказал во встрече для выяснения ситуации с повреждением герба на пограничном столбе."Польша целенаправленно придает данному инциденту информационный импульс, используя собственную проверенную тактику – больше вбросов и меньше правды", - заявил Бычковский.В белорусском погранкомитете отметили, что польская сторона распространяет недостоверную информацию относительно инцидента с пограничными знаками, а также искажает реальную картину произошедшего. "На представленном (польской стороной - ред.) общественности видео запечатлены явно не сотрудники органов пограничной службы, а представители следственно-оперативной группы, которая прибыла по факту повреждения пограничного столба Республики Беларусь выстрелами с польской стороны", - сказал Бычковский.Он напомнил, что в обстоятельствах инцидента разбирается следствие в рамках уголовного дела, и, "естественно, что поврежденный щиток был изъят и приобщен к материалам расследования этого инцидента"."На месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета Беларуси, милиции, государственного комитета судебных экспертиз, пограничного комитета", - сообщил собеседник. По его словам, с применением фотофиксации был осуществлен осмотр пограничного знака № 667 с изображением государственного герба Белоруссии, расположенного вдоль белорусско-польской границы в районе пограничной заставы "Усово" вблизи деревни Калеты Гродненского района, зафиксирована следовая картина, установлено наличие не менее восьми повреждений. С целью установления возможной траектории полета шариков и последующего изъятия также осматривался участок прилегающего лесного массива. "Произведены допросы свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается", - заявил Бычковский.Касательно имеющих повреждения пограничных знаков на другом участке границы Польшей, Бычковский отметил, что польская сторона прекрасно осведомлена и о данной ситуации. "Еще на выходных, когда было выявлено отсутствие щитков с гербами еще трех белорусских пограничных столбов, наши коллеги были проинформированы установленным порядком по всем возможным каналам", - сказал он. Представитель госпогранкомитета обратил внимание, что "по сложившейся практике в условиях пандемии COVID-19 рабочие встречи по такого рода ситуациям в последнее время не проводятся. "Урегулирование пограничных инцидентов осуществляется в рамках переписки аппарата пограничных уполномоченных", - уточнил он.В белорусском погранкомитете обратили внимание, что белорусская сторона своевременно уведомила польских коллег через оперативно-дежурную службу, а также по линии пограничных уполномоченных о повреждении щитка с гербом, что погранстража Польши публично подтвердила. Кроме того, польские представители по всем каналам были проинформированы, что помимо данного инцидента, 15 января белорусской стороной было зафиксировано отсутствие щитков с гербами еще на трех пограничных столбах. "Согласно двусторонним договоренностям, каждая сторона обязана уведомлять сопредельную сторону о наблюдаемых фактах повреждений знаков или их элементов. Польские военнослужащие, визуально наблюдавшие повреждения либо отсутствие щитков на белорусских пограничных столбах, ни в одном из случаев не информировали белорусскую сторону", - констатировал Бычковский.
https://radiosputnik.ria.ru/20220118/polsha-1768453727.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, следственный комитет россии (ск рф), госпогранкомитет белоруссии
11:25 19.01.2022 (обновлено: 11:27 19.01.2022)
 
В Белоруссии обвинили Польшу в искажении ситуации с повреждением герба

В Минске обвинили Варшаву в искажении ситуации с повреждением белорусского герба

© REUTERS / Kacper PempelПогранпереход Кузница-Брузги на польско-белорусской границе
Погранпереход Кузница-Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
Погранпереход Кузница-Брузги на польско-белорусской границе
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Польская сторона искажает ситуацию с повреждением белорусского герба на границе двух стран, придает инциденту "информационный импульс, используя тактику больше вбросов и меньше правды", заявил РИА Новости в среду официальный представитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский.
Ранее СК Белоруссии сообщил, что на белорусско-польской границе обнаружено повреждение пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Белоруссии в виде пробоин, предположительно, от найденных рядом металлических шариков. Возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственными символами". Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что проинформировал польскую сторону о повреждении герба. В белорусском ведомстве назвали обстрел со стороны Польши белорусского пограничного столба провокацией. Между тем в пограничной службе Польши заявили, что зафиксировали, как белорусские силовики сняли с пограничных столбов несколько щитков с изображением герба, а "потом через несколько часов приехали и начались съемки". Там также заявили, что ранее Минск отказал во встрече для выяснения ситуации с повреждением герба на пограничном столбе.
"Польша целенаправленно придает данному инциденту информационный импульс, используя собственную проверенную тактику – больше вбросов и меньше правды", - заявил Бычковский.
В белорусском погранкомитете отметили, что польская сторона распространяет недостоверную информацию относительно инцидента с пограничными знаками, а также искажает реальную картину произошедшего. "На представленном (польской стороной - ред.) общественности видео запечатлены явно не сотрудники органов пограничной службы, а представители следственно-оперативной группы, которая прибыла по факту повреждения пограничного столба Республики Беларусь выстрелами с польской стороны", - сказал Бычковский.
Он напомнил, что в обстоятельствах инцидента разбирается следствие в рамках уголовного дела, и, "естественно, что поврежденный щиток был изъят и приобщен к материалам расследования этого инцидента".
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"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета Беларуси, милиции, государственного комитета судебных экспертиз, пограничного комитета", - сообщил собеседник. По его словам, с применением фотофиксации был осуществлен осмотр пограничного знака № 667 с изображением государственного герба Белоруссии, расположенного вдоль белорусско-польской границы в районе пограничной заставы "Усово" вблизи деревни Калеты Гродненского района, зафиксирована следовая картина, установлено наличие не менее восьми повреждений. С целью установления возможной траектории полета шариков и последующего изъятия также осматривался участок прилегающего лесного массива. "Произведены допросы свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается", - заявил Бычковский.
Касательно имеющих повреждения пограничных знаков на другом участке границы Польшей, Бычковский отметил, что польская сторона прекрасно осведомлена и о данной ситуации. "Еще на выходных, когда было выявлено отсутствие щитков с гербами еще трех белорусских пограничных столбов, наши коллеги были проинформированы установленным порядком по всем возможным каналам", - сказал он. Представитель госпогранкомитета обратил внимание, что "по сложившейся практике в условиях пандемии COVID-19 рабочие встречи по такого рода ситуациям в последнее время не проводятся. "Урегулирование пограничных инцидентов осуществляется в рамках переписки аппарата пограничных уполномоченных", - уточнил он.
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В белорусском погранкомитете обратили внимание, что белорусская сторона своевременно уведомила польских коллег через оперативно-дежурную службу, а также по линии пограничных уполномоченных о повреждении щитка с гербом, что погранстража Польши публично подтвердила. Кроме того, польские представители по всем каналам были проинформированы, что помимо данного инцидента, 15 января белорусской стороной было зафиксировано отсутствие щитков с гербами еще на трех пограничных столбах. "Согласно двусторонним договоренностям, каждая сторона обязана уведомлять сопредельную сторону о наблюдаемых фактах повреждений знаков или их элементов. Польские военнослужащие, визуально наблюдавшие повреждения либо отсутствие щитков на белорусских пограничных столбах, ни в одном из случаев не информировали белорусскую сторону", - констатировал Бычковский.
 
В миреБелоруссияМинскПольшаСледственный комитет России (СК РФ)Госпогранкомитет Белоруссии
 
 
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