https://ria.ru/20220119/minsk-1768513397.html

В Белоруссии обвинили Польшу в искажении ситуации с повреждением герба

В Белоруссии обвинили Польшу в искажении ситуации с повреждением герба - РИА Новости, 19.01.2022

В Белоруссии обвинили Польшу в искажении ситуации с повреждением герба

Польская сторона искажает ситуацию с повреждением белорусского герба на границе двух стран, придает инциденту "информационный импульс, используя тактику больше... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:25

2022-01-19T11:25

2022-01-19T11:27

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Польская сторона искажает ситуацию с повреждением белорусского герба на границе двух стран, придает инциденту "информационный импульс, используя тактику больше вбросов и меньше правды", заявил РИА Новости в среду официальный представитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский.Ранее СК Белоруссии сообщил, что на белорусско-польской границе обнаружено повреждение пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Белоруссии в виде пробоин, предположительно, от найденных рядом металлических шариков. Возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственными символами". Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что проинформировал польскую сторону о повреждении герба. В белорусском ведомстве назвали обстрел со стороны Польши белорусского пограничного столба провокацией. Между тем в пограничной службе Польши заявили, что зафиксировали, как белорусские силовики сняли с пограничных столбов несколько щитков с изображением герба, а "потом через несколько часов приехали и начались съемки". Там также заявили, что ранее Минск отказал во встрече для выяснения ситуации с повреждением герба на пограничном столбе."Польша целенаправленно придает данному инциденту информационный импульс, используя собственную проверенную тактику – больше вбросов и меньше правды", - заявил Бычковский.В белорусском погранкомитете отметили, что польская сторона распространяет недостоверную информацию относительно инцидента с пограничными знаками, а также искажает реальную картину произошедшего. "На представленном (польской стороной - ред.) общественности видео запечатлены явно не сотрудники органов пограничной службы, а представители следственно-оперативной группы, которая прибыла по факту повреждения пограничного столба Республики Беларусь выстрелами с польской стороны", - сказал Бычковский.Он напомнил, что в обстоятельствах инцидента разбирается следствие в рамках уголовного дела, и, "естественно, что поврежденный щиток был изъят и приобщен к материалам расследования этого инцидента"."На месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета Беларуси, милиции, государственного комитета судебных экспертиз, пограничного комитета", - сообщил собеседник. По его словам, с применением фотофиксации был осуществлен осмотр пограничного знака № 667 с изображением государственного герба Белоруссии, расположенного вдоль белорусско-польской границы в районе пограничной заставы "Усово" вблизи деревни Калеты Гродненского района, зафиксирована следовая картина, установлено наличие не менее восьми повреждений. С целью установления возможной траектории полета шариков и последующего изъятия также осматривался участок прилегающего лесного массива. "Произведены допросы свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается", - заявил Бычковский.Касательно имеющих повреждения пограничных знаков на другом участке границы Польшей, Бычковский отметил, что польская сторона прекрасно осведомлена и о данной ситуации. "Еще на выходных, когда было выявлено отсутствие щитков с гербами еще трех белорусских пограничных столбов, наши коллеги были проинформированы установленным порядком по всем возможным каналам", - сказал он. Представитель госпогранкомитета обратил внимание, что "по сложившейся практике в условиях пандемии COVID-19 рабочие встречи по такого рода ситуациям в последнее время не проводятся. "Урегулирование пограничных инцидентов осуществляется в рамках переписки аппарата пограничных уполномоченных", - уточнил он.В белорусском погранкомитете обратили внимание, что белорусская сторона своевременно уведомила польских коллег через оперативно-дежурную службу, а также по линии пограничных уполномоченных о повреждении щитка с гербом, что погранстража Польши публично подтвердила. Кроме того, польские представители по всем каналам были проинформированы, что помимо данного инцидента, 15 января белорусской стороной было зафиксировано отсутствие щитков с гербами еще на трех пограничных столбах. "Согласно двусторонним договоренностям, каждая сторона обязана уведомлять сопредельную сторону о наблюдаемых фактах повреждений знаков или их элементов. Польские военнослужащие, визуально наблюдавшие повреждения либо отсутствие щитков на белорусских пограничных столбах, ни в одном из случаев не информировали белорусскую сторону", - констатировал Бычковский.

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/polsha-1768453727.html

https://ria.ru/20220117/gerb-1768253985.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, следственный комитет россии (ск рф), госпогранкомитет белоруссии